Чем развлечь детей на карантине: топ-5 настольных игр для всей семьи

Чтобы детям быстро не стало скучно сидеть дома, их дни во время карантина нужно провести насыщенно и с пользой. Тогда в помощь родителям могут прийти настольные игры.

Такой досуг – это не только возможность помочь ребенку развить свое мышление, научиться принимать решения или думать на несколько шагов вперед. Это еще и хорошая возможность собраться семьей и во время игры обсудить все то, на что не хватало времени раньше. Поэтому Моя Школа OBOZREVATEL составила топ-5 интересных и полезных настольных игр.

Pandemic

По легенде игры, по всему земному шару распространяются четыре опасных заболевания, распространение которых необходимо остановить. Это будет возможность ответить на все вопросы детей по коронавирусу. Совместными усилиями игроки должны открыть лекарство от всех болезней раньше, чем пандемия охватит весь мир.

В игре могут принимать участие от двух до четырех человек, каждый из которых может выполнять одну из семи ролей – диспетчера, врача, ученого, исследователя, инженера, эксперта по чрезвычайным ситуациям и специалиста по карантину.

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Monopoly

Цель игры – стать монополистом, доведя до банкротства других игроков. В классической версии игроки скупают участки земли и строят на них недвижимость – при проходе по чужим участках нужно платить арендную плату. Она прекрасно развивает математические и логические способности. В игре могут принимать участие от 2 до 6 игроков.

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Scrabble

Это игра в слова, в которой могут участвовать от 2 до 4 человек. Заключается в составлении взаимосвязанных по принципу кроссворда слов на игровом поле. Слова образуются с помощью плиток с буквами с разным количеством баллов. Цель игры – набрать наибольшее количество баллов.

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Uno

В игре принимают участие от 2 до 10 человек. Каждый игрок должен получить в начале партии 7 игровых карт. Основная цель – первым избавиться от карт и по возможности помешать другим игрокам.

уно МосИгра

Батискаф

Каждый игрок должен опуститься на глубину и поднять на поверхность подводную лодку. Игровое поле представляет собой океан в разрезе. Каждый игрок выбирает батискаф определенного цвета и располагает его на поверхности.

Игроки просчитывают, куда необходимо отправить батискаф, чтобы набрать наибольшее количество очков. Для этого нужно быстро реагировать, видеть свою выгоду и уметь действовать в команде.

Батискаф YouTube Веселая наука

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