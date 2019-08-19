Чем кормят детей: Гройсман показал меню "Нового школьного питания"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман показал, как выглядит меню "Нового школьного питания", которое действует в более 1000 украинских школ, и похвастался успехами внедренного нововведения.

Видео блюд глава правительства обнародовал в Twitter. По его словам, уже более года в Украине реализовывается программа обновления питания в школах.

"Сегодня увидел меню "Нового школьного питания". Просто, питательно, а главное – вкусно. По этим рецептам кормят учеников более 1000 украинских школ. План максимум – ввести эту систему во всех школах", – рассказал Гройсман.

Видео из меню "Нового школьного питания" можно посмотреть по ссылке.

Следует отметить, что с нового учебного года 2019-2020, 1 сентября, по стандартам Новой украинской школы будут учиться 1 млн детей. В развитие НУШ уже инвестировано 7 млрд грн.

Нове шкільне харчування Скріншот

Нове шкільне харчування Скріншот

Володимир Гройсман Скріншот

питание Львовский портал

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликованы основные советы, как правильно питаться школьникам.

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