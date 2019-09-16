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"Человек стал человеком, когда Бог вдохнул в него душу": украинцев возмутил школьный учебник по истории

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В школьном учебнике по всемирной истории для шестиклассников рассказывается о том, что человек стал человеком, когда Бог вдохнул в него душу.

Такую версию происхождения человека опубликовал писатель Остап Украинец на своей странице в Facebook. По его словам, украинским школьникам "впаривают" ложь (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"Это реальный учебник, утвержденный МОН и написан при участии специалистов и методистов Национальной академии наук. Да, эти люди имеют научные степени", – подчеркнул Украинец.

По мнению писателя, такие формулировки авторов книги связаны с тем, что научная степень в Украине стоит даже меньше, чем аттестат о полном среднем образовании.

Содержание школьного учебника по всемирной истории

Содержание школьного учебника по всемирной истории

Facebook Остап Украинец

Содержание школьного учебника по всемирной истории

Содержание школьного учебника по всемирной истории

Facebook Остап Украинец

Содержание школьного учебника по всемирной истории

Содержание школьного учебника по всемирной истории

Facebook Остап Украинец

В то же время пользователи соцсети отмечают, что этот учебник неактуален. Однако некоторые родители рассказали, что их дети действительно учатся по этой книге.

"Человек стал человеком, когда Бог вдохнул в него душу": украинцев возмутил школьный учебник по истории

Комментарии под постом

"Человек стал человеком, когда Бог вдохнул в него душу": украинцев возмутил школьный учебник по истории

Комментарии под постом

"Человек стал человеком, когда Бог вдохнул в него душу": украинцев возмутил школьный учебник по истории

Комментарии под постом

Как сообщал OBOZREVATEL, Притула подорвал сеть "школьным" постом о украинском и русских.

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Тема
Инциденты в школах
Место
Украина
Тег
школа
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
А потом бог создал сало и появились украинцы)))
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Xозяин Xoxлов, підстав тил чеченам З ПРИСТРАСТЮ!!! Тобі не вистачає тестостерону, тому і лізеш до нас.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Миценко Андрей, на самом деле, когда первая кистепёрая рыба вышла из воды на землю, она уже была в вышиванке, носила вусы и оседлец, размовляла на мове. А вот на берег она вышла в поисках сала.
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