"Человек стал человеком, когда Бог вдохнул в него душу": украинцев возмутил школьный учебник по истории

В школьном учебнике по всемирной истории для шестиклассников рассказывается о том, что человек стал человеком, когда Бог вдохнул в него душу.

Такую версию происхождения человека опубликовал писатель Остап Украинец на своей странице в Facebook. По его словам, украинским школьникам "впаривают" ложь (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Это реальный учебник, утвержденный МОН и написан при участии специалистов и методистов Национальной академии наук. Да, эти люди имеют научные степени", – подчеркнул Украинец.

По мнению писателя, такие формулировки авторов книги связаны с тем, что научная степень в Украине стоит даже меньше, чем аттестат о полном среднем образовании.

Содержание школьного учебника по всемирной истории Facebook Остап Украинец

Содержание школьного учебника по всемирной истории Facebook Остап Украинец

Содержание школьного учебника по всемирной истории Facebook Остап Украинец

В то же время пользователи соцсети отмечают, что этот учебник неактуален. Однако некоторые родители рассказали, что их дети действительно учатся по этой книге.

Комментарии под постом

Комментарии под постом

Комментарии под постом

Как сообщал OBOZREVATEL, Притула подорвал сеть "школьным" постом о украинском и русских.

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