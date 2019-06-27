Бюджетных мест в украинских вузах стало больше: список специальностей

Количество бюджетных мест на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, на повышение квалификации и переподготовку кадров в украинских вузах выросла почти на одну тысячу.

В пресс-службе Министерства образования и науки Украины сообщают, такие объемы госзаказа утвердило Правительство на заседании вчера, 26 июня.

Так, предусмотрели 36 732 места для молодых специалистов, 79 854 места – для бакалавров и 55 379 мест – для магистров.

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"Как и предыдущие годы, при формировании госзаказа мы продолжаем прежде всего ориентироваться на потребности рынка труда. В этом году увеличино заказ на инженерные, а также специальности естественно-математического цикла. Анализ рынка труда показывает, что специалисты с этим образованием есть не только востребованными, но и хорошо оплачиваемыми. Также увеличивается и количество бюджетных мест для подготовки учителей. В то же время мы уменьшаем заказ на так называемые конъюнктурные специальности, например, политологи и финансисти", – рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

Поскольку количество выпускников школ увеличилась, по сравнению с 2018 годом, то на бакалавриат добавили 899 бюджетных мест. А по образовательной степени "Магистр" для поступающих на основе диплома бакалавра госзаказ сократился на 11,0%.

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В целом же бюджетные места на подготовку бакалавров, по сравнению с 2018 годом, увеличено по таким специальностям:

01 Образование - 5,02%;

114 Статистика – 14,3%;

132 Материаловедение – 12,5%;

135 Судостроение – 13%

162 Биотехнологии и биоинженерия – 25%;

163 Биомедицинская инженерия – 26,3%;

171 Электроника – 9,1%.

В то же время предусмотрено уменьшение мест:

05 Социальные и поведенческие науки - 1,5% (в частности, по специальностям 051 Экономика - 3,6%, 052 Политология - 1,2%);

07 Управление и администрирование - 3,2% (в частности, по специальностям 071 Учет и налогообложение - 2,7%, 072 Финансы, банковское дело и страхование - 3,5%, 073 Менеджмент - 3,8%).

Для магистров медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления в этом году предусмотрено 5 804 места.

Всего в 2019 году по всем образовательно-квалификационным уровням, на аспирантуру и докторантуру государственный заказ составляет 182 567 мест. Из них 161 794 места – для поступающих на дневную форму обучения.

Госзаказ-2019 Министерство образования и науки Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, стартовала горячая линия МОН относительно вступительной кампании 2019 года, которая будет работать до 9 августа.

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