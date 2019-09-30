Бюджета не будет? Часть вузов Украины коснутся серьезные изменения

Министерство образования и науки планирует перейти к финансированию вузов на основании показателей качества, а не по государственному заказу.

Ранее министр образования и науки Анна Новосад сообщала, что систему финансирования меняют, чтобы стимулировать учреждения высшего образования к развитию. Поэтому в МОН планируют, чтобы средства шли в лучшие университеты, сообщает Укрінформ.

"Государственный заказ – это тот рудимент, который нам остался после советской плановой экономики. Мы должны понимать, что мы как государство уже не можем спланировать сколько через 5 или 6 лет нам необходимо будет экономистов, юристов, других профессий", – рассказала Новосад.

По ее словам, оценивать вузы будут по определенным критериям. Один из них – трудоустройство выпускников. Также пересмотрят и систему оплаты труда преподавателей вузов. То есть самые лучшие педагоги будут получать лучшую заработную плату.

Министр образования отметила, что изменения в законе о высшем образовании, о государственном заказе, других законодательных актов и бюджетного кодекса будут представлены до конца 2019 года.

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