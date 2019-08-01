Быть, а не казаться: кто может научить детей учиться

Вдохновитель движения EdCamp в Украине и член жюри премии Global Teacher Prize Ukraine Александр Элькин о современном образовании и учителях, которые уже сегодня строят школу будущего.

"Если желаешь, чтобы мир изменился, — сам стань этим изменением". Эти слова Махатмы Ганди охотно цитируют многие — от бизнес-тренеров и авторов книг по созданию персонального бренда до хипстеров. Это же высказывание идеально характеризует Александра Элькина — вдохновителя движения EdCamp в Украине. Он не ждет изменений сверху, а генерирует смыслы и объединяет вокруг себя все лучшее, что есть в украинском образовании. Александр также входит в состав жюри премии Global Teacher Prize Ukraine или, как ее называют, "нобелевки для учителей". Сейчас преподавателей номинируют на премию 2019 года: чтобы ваш любимый учитель смог побороться за главные призы — 250 000 гривен, год обучения от ОО "Освитория" и поездку на Global Education & Skills Forum 2020 в Дубай, —достаточно заполнить заявку.

Александр Элькин — визионер, знающий, как вдохновлять. Он часто выступает перед учителями и в медиа. В этой подборке — мысли из его выступлений о том, каким должно быть образование, чтобы оно отвечало вызовам современного общества.

Развиваться ( lifelong learning )

"От современных педагогов ожидают многого. Перед ними стоит амбициозная цель — готовить детей к профессиям будущего, которых сегодня еще нет. Я думаю, современные педагоги осознают, что нельзя требовать от детей того, чем они сами не обладают. То есть это люди, готовые научить других профессионально развиваться и расти".

Использовать новые технологии

"От учителя зависит все. Если педагогическое сообщество не готово воспринять инновации, не настроено на новое видение образования, если нет мостика между школой и высшей школой, нет привычки использовать новые технологии, даже лучшие идеи и проекты не принесут результатов".

Слышать себя

"Когда мы смотрим на финских, сингапурских или израильских педагогов, то говорим, какие они классные! Единственное отличие между ними и нашими учителями — это уровень внутренней проработанности. Мы не можем дать детям то, чего не имеем сами. Чтобы быть такими, нужно много в чем перестроить себя, уделить достаточно внимания своему внутреннему миру и развитию. А нашим учителям не хватает такой привычки: подумать о себе, своих настоящих желаниях, выйти из состояния автоматизма и взяться за внутреннюю перестройку".

Брать на себя ответственность

"Государство не должно давать педагогу точный перечень тем для занятий. Вместо этого государство должно обозначить цель: чего должен достичь ученик или ученица. Путь для достижения этой цели учителя выбирают сами. Здесь речь о свободе, которая идет плечом к плечу с ответственностью. Поэтому мы говорим, что строим сообщество ответственного учительства".

Развивать soft skills

"Основное внимание сегодня уделяется так называемым soft skills, которые можно записать формулой "4К": критическое мышление, коммуникация, командная работа и креативность. К сожалению, система образования, которая сложилась на протяжении XIX – XX веков, почти не развивает этих навыков, и даже убивает креативность".

"Чтобы у нас появилась Новая украинская школа, недостаточно выпустить новые учебники, построить и отремонтировать здания, оборудовать кабинеты и улучшить питание. Это все важно, но основа всего — украинский учитель или учительница, которые с радостью будут идти на работу и уважать каждого ребенка, будут верить в него".

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