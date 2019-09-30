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Быстрый Wi-Fi и туалеты внутри: стало известно, какими должны быть украинские школы и детсады

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Кабинет министров Украины утвердил новые обязательные стандарты в дошкольных и школьных учебных заведениях.

Требования прописаны в проекте Программы деятельности правительства. Отмечается, что в школах должен быть скоростной Wi-Fi Интернет не менее 100 Мбит/с, а на каждые 300 детей должно быть минимум 2 компьютерных класса по 15 компьютеров в каждом.

Время подвоза к опорному заведению должно составлять не более 30 минут в одну сторону качественным дорожным покрытием.

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"Все опорные школы и не менее трети школ в городах имеют стадион такого стандарта: большое или среднее (40х60) футбольное поле с профессиональным искусственным покрытием, профессиональное легкоатлетическое покрытие беговых дорожек, поле для мини-футбола с искусственным покрытием, площадка для баскетбола/волейбола с резиновым покрытием, зона воркаута, освещение всех площадок", – говорится в сообщении.

Туалеты должны быть расположены внутри учебного заведения, а в каждом школьном классе не менее 15 и не более 30 учеников. Все здания школы должны быть доступны для детей с особыми потребностями.

Инклюзивный ресурсный центр – один на 7 000 детей в сельской местности и один на 12 000 детей в городе, говорится в проекте Программы.

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Womo.ua

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Тема
Школа
Место
Украина
Теги
школа детский сад
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