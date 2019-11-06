Было скучно: в Киеве школьник бросил гранату в классе. Видео

В одной из киевских школ микрорайона "Троещина" школьник бросил учебную гранату в классе, потому что ему стало скучно.

Как сообщили на Facebook-странице "Киев оперативный", свои действия парень снял на видео, во время которого выкрикивал: "Ложись!", пишет OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"В одной из киевских школ на Троещине ученику стало скучно на уроке. Он бросил на пол учебную гранату. Все это действо сам и снял на мобильный телефон. К счастью, панику никто не поднимал, но родителей в школу явно пригласят", – говорится в сообщении.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на инцидент.

"Вопрос в другом: откуда у школьника граната?", "Если бы это было до 2014 года, то выглядело бы как детские шалости. Но сегодня эти шалости неуместны и могут привести к паники... И это в первую очередь вина родителей, которые должны разъяснить ребенку, что такие шалости, сегодня, когда идет война, могут привести к слезам", – написали в комментариях.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в черкасской школе ученик распылил газовый баллончик.

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