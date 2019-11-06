Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Было скучно: в Киеве школьник бросил гранату в классе. Видео

1.6т Читать материал на украинском

В одной из киевских школ микрорайона "Троещина" школьник бросил учебную гранату в классе, потому что ему стало скучно.

Как сообщили на Facebook-странице "Киев оперативный", свои действия парень снял на видео, во время которого выкрикивал: "Ложись!", пишет OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"В одной из киевских школ на Троещине ученику стало скучно на уроке. Он бросил на пол учебную гранату. Все это действо сам и снял на мобильный телефон. К счастью, панику никто не поднимал, но родителей в школу явно пригласят", – говорится в сообщении.

Новости
"Пять миллионов – или взорву гранату": в России школьник выдвинул ультиматум спасателям

Пользователи соцсети бурно отреагировали на инцидент.

"Вопрос в другом: откуда у школьника граната?", "Если бы это было до 2014 года, то выглядело бы как детские шалости. Но сегодня эти шалости неуместны и могут привести к паники... И это в первую очередь вина родителей, которые должны разъяснить ребенку, что такие шалости, сегодня, когда идет война, могут привести к слезам", – написали в комментариях.

Было скучно: в Киеве школьник бросил гранату в классе. Видео

Скриншот комментариев

Было скучно: в Киеве школьник бросил гранату в классе. Видео

Скриншот комментариев

Было скучно: в Киеве школьник бросил гранату в классе. Видео

Скриншот комментариев

Было скучно: в Киеве школьник бросил гранату в классе. Видео

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в черкасской школе ученик распылил газовый баллончик.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Инциденты в школах" на OBOZREVATEL.

Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Киев
Теги
конфликт в школе скандал в школе Троещина граната
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Livesey David
Livesey David
Велком то Свинapния.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0