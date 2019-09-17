Был без присмотра: на ребенка в российском детском саду упал шкаф

В Улан-Удэ (Россия) на трехлетнего ребенка, который остался без присмотра взрослых, упал шкаф в медицинском кабинете детского сада.

Как сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по Республике Бурятия, малыш получил рвано-ушибленные раны верхней губы, пишет Lenta.ru.

"По версии следствия, 10 сентября ребенок остался без присмотра в медицинском кабинете. Из любопытства он потянул на себя дверцу деревянного массивного шкафа, который был плохо закреплен и неустойчиво стоял. Из-за этого шкаф упал на ребенка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что заместитель заведующего детским садом по административно-хозяйственной части обязан контролировать состояние всего имущества, в том числе строго следить за креплением мебели.

Поэтому против сотрудника завели уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 238 Уголовного кодекса ( "Оказание услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности для их жизни и здоровья").

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