"Остановись! Ты – человек!" Украинские школьницы записали впечатляющую песню о буллинге. Видео

Ученики Княжицкой ООШ I-III ступеней (Киевская область) записали песню "Буллингу Стоп", а позже сняли видеоклип, о насилии в школе.

Об этом руководитель рэп-группы "Перерыв на рэп" Виктория Кириченко рассказала в интервью "Всеосвіті". Группу образовали благодаря заинтересованности учеников к рэпу. Они брали пример с Кириченко, ведь женщина занимается рэпом с 2013-го года и имеет много написанных украиноязычных песен.

Более двух месяцев назад ученицы записали песню "Буллингу Стоп" с призывом остановить травлю, запугивание и агрессию друг к другу (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Остановись. Ты человек, а не подлый агрессор. Сегодня издеваешься, а завтра под прессом", – такими словами завершается песня.

Позже они сняли видеоклип, который принял участие в Броварском районном конкурсе видеороликов среди ученической молодежи "Стоп Буллинг". Школьники одержали победу в номинации "Лучший сценарий".

Съемки длились один день, а сценарий придумала руководитель рэп-группы и одновременно учительница школы. В клипе изображены сцены из школьной жизни: обмазки мелом спины, угрозы, издевательства, похищения личных вещей.

Буллинг в школе Скриншот с видео

Буллинг в школе Скриншот с видео

Буллинг в школе Скриншот с видео

"Нужно не забывать о том, что от буллинга страдают не только дети, но и учителя также... Ученики могут выбросить одежду педагога в помойку, потом достать и посмеяться, как он будет ее надевать. Это наша реальность. Я, имея образование психолога, скажу, что большой толчок таким действиям дает кризисный возраст (подростковый). Это тяга к отрицательному лидеру группы, страх остаться не таким, как все, страх быть изгоем своего класса, коллектива", – рассказала Кириченко.

Школьники хотят в будущем записать первый альбом на более профессиональном уровне, но на это не хватает средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Херсонщине учитель физкультуры избил и погрузил головой в унитаз ученика. Родители написали заявление в полицию.

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