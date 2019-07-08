Буллинг в школе негативно влияет на будущее ребенка – исследование

Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что школьный буллинг приводит к уменьшению в мозге подростка областей, которые связанные с мотивацией, вниманием и обработкой эмоций. Это негативно влияет на будущее ребенка.

Как пишет портал "Наша мама", 682 подростки в возрасте 14-19 лет из Великобритании, Франции и Германии приняли участие в исследовании ученых. Так, специалисты сопоставили результаты сканирования мозга с результатами опросов.

Оказалось, что 36 из них страдали от длительной травли, а 646 – время от времени испытывали буллинг.

"Мозг подростков, которые страдают от травли, отличался от мозга других детей, которые не подвергались этому негативному влиянию: некоторые области уменьшились, в частности скорлупа и хвостатое ядро", – говорится в сообщении.

В заключении, такие изменения могут привести к психическим заболеваниям, как минимум – к тревожным расстройствам.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, какой бывает буллинг учителей.

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