Будут помогать учителям: в школах Украины появятся супервизоры

В школах Украины появятся профессиональные супервизоры, которые будут помогать учителям воплощать идеи НУШ и не выгорать на работе.
В приказе №1313, который утвердило Министерство образования и науки, говорится, что целью супервизоров будет профессиональное и личностное развитие педагогов, пишет пресс-служба ведомства.
"Это еще один инструмент, который позволит педагогам развивать свои профессиональные навыки и личностные качества. Важно понимать, что супервизия – это не проверка или контроль. Супервизор – это наставник и консультант, который поможет, поддержит, научит новому и поделится опытом", – отметила Министерка образования и науки Анна Новосад.
Супервизию будут осуществлять для учителей и их ассистентов, тренеров-педагогов, директоров и заместителей директоров школ, а также специалистов ИРЦ. Этим будут заниматься подготовлены специалисты – их будут готовить 311 тренеров, прошедших специальное обучение в течение 2019 года.
Супервизия будет состоять из 1-3 наставнических циклов, во время которых будут применяться индивидуальная и групповая формы работы по следующим направлениям:
ознакомление с результатами самооценки педагога и избранными приоритетами для развития;
наблюдение за деятельностью педагога;
поддержка в создании плана профессионального развития;
наставнические беседы;
групповое обсуждение лучших практик, труда, поиск путей их решения, а также возможностей для дальнейшего развития.
В школах Украины появятся супервизоры
Galnet
Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад пообещала увеличить зарплату учителям в 2020 году.
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