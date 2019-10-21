Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Будут помогать учителям: в школах Украины появятся супервизоры

312 Читать материал на украинском

В школах Украины появятся профессиональные супервизоры, которые будут помогать учителям воплощать идеи НУШ и не выгорать на работе.

В приказе №1313, который утвердило Министерство образования и науки, говорится, что целью супервизоров будет профессиональное и личностное развитие педагогов, пишет пресс-служба ведомства.

"Это еще один инструмент, который позволит педагогам развивать свои профессиональные навыки и личностные качества. Важно понимать, что супервизия – это не проверка или контроль. Супервизор – это наставник и консультант, который поможет, поддержит, научит новому и поделится опытом", – отметила Министерка образования и науки Анна Новосад.

Новости
Учителя должны посещать психолога ежемесячно: експерт назвала причины

Супервизию будут осуществлять для учителей и их ассистентов, тренеров-педагогов, директоров и заместителей директоров школ, а также специалистов ИРЦ. Этим будут заниматься подготовлены специалисты – их будут готовить 311 тренеров, прошедших специальное обучение в течение 2019 года.

Новости
Вузы Украины не готовят учителей по стандартам НУШ: Новосад отметила важный факт

Супервизия будет состоять из 1-3 наставнических циклов, во время которых будут применяться индивидуальная и групповая формы работы по следующим направлениям:

  • ознакомление с результатами самооценки педагога и избранными приоритетами для развития;

  • наблюдение за деятельностью педагога;

  • поддержка в создании плана профессионального развития;

  • наставнические беседы;

  • групповое обсуждение лучших практик, труда, поиск путей их решения, а также возможностей для дальнейшего развития.

В школах Украины появятся супервизоры

В школах Украины появятся супервизоры

Galnet

Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад пообещала увеличить зарплату учителям в 2020 году.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Школа" на OBOZREVATEL.

Тема
Школа
Место
Украина
Теги
школа образование
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы