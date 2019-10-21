Будут помогать учителям: в школах Украины появятся супервизоры

В школах Украины появятся профессиональные супервизоры, которые будут помогать учителям воплощать идеи НУШ и не выгорать на работе.

В приказе №1313, который утвердило Министерство образования и науки, говорится, что целью супервизоров будет профессиональное и личностное развитие педагогов, пишет пресс-служба ведомства.

"Это еще один инструмент, который позволит педагогам развивать свои профессиональные навыки и личностные качества. Важно понимать, что супервизия – это не проверка или контроль. Супервизор – это наставник и консультант, который поможет, поддержит, научит новому и поделится опытом", – отметила Министерка образования и науки Анна Новосад.

Супервизию будут осуществлять для учителей и их ассистентов, тренеров-педагогов, директоров и заместителей директоров школ, а также специалистов ИРЦ. Этим будут заниматься подготовлены специалисты – их будут готовить 311 тренеров, прошедших специальное обучение в течение 2019 года.

Супервизия будет состоять из 1-3 наставнических циклов, во время которых будут применяться индивидуальная и групповая формы работы по следующим направлениям:

ознакомление с результатами самооценки педагога и избранными приоритетами для развития;

наблюдение за деятельностью педагога;

поддержка в создании плана профессионального развития;

наставнические беседы;

групповое обсуждение лучших практик, труда, поиск путей их решения, а также возможностей для дальнейшего развития.

В школах Украины появятся супервизоры Galnet

Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад пообещала увеличить зарплату учителям в 2020 году.

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