Большой брат cледит: нужны ли видеокамеры в школах?

Нам в бесплатную консультацию учителей Прошколу часто поступают вопросы: а может ли школа ставить видеокамеры без согласия учителей или родителей? Попробуем разобраться, какие есть для этого законные основания и кому видеонаблюдение может быть полезно, а кому – навредить.

ВЫ В ЭФИРЕ: ОПЫТ БРИТАНСКИХ ШКОЛ

Недавно в сети взорвалась информация, что учителя сразу трех школ Лондона начали носить у себя на груди видеорегистраторы. Как объясняют директора учреждений, эта идея с камерами сработала блестяще. Поведение учеников значительно улучшилось, ведь дети знают, что их могут снять в любой момент. При этом, все работники школы, которые носят регистраторы, имеют и соответствующие наклейки на одежде – они предупреждают, что ведется видеозапись. Вроде все чинно, права не нарушают, безопасность возросла.

Что же здесь интересного? Что в Великобритании, как и в Украине, снимать на видео детей можно только с разрешения родителей. Но правительство сказало, что оставляет этот случай на усмотрение дирекции, если школа уверена, что это улучшает образовательный процесс, повышает безопасность, то запрета нет.

Видеонаблюдение в школе постоянно используют страны Скандинавии и США. И не только для того, чтобы контролировать дисциплину учеников, но и усиливать безопасность, помогать учителям анализировать образовательный процесс.

КАКОВА СИТУАЦИЯ В УКРАИНЕ?

Можно вспомнить, что еще 10 лет назад МОН советовало школам установить видеонаблюдение. Конечно, за свой счет. Мотивировали это тем, что подобные меры безопасности смогут уберечь детей от продажи наркотиков. Но вопрос видеонаблюдения в школах до сих пор остается спорным.

Никого не удивлю, если скажу, что большинство частных учебных заведений ставят камеры. В школе это считается плюсом. Во-первых, для родителей безопасность – превыш всего, во-вторых, они хотят быть в курсе, что происходит с их детьми.

Большой брат наблюдает: нужны ли видеокамеры в школах? UVA Today - University of Virginia

"После того, как мы установили видеокамеры, дисциплина, конечно, улучшилась. Дети ведут себя сдержаннее, не идут на конфликты. Кроме того, видеонаблюдение как-то меньше оскорбляет их, чем надзор охраны, например" – Илона, завуч по воспитательной работе столичной школы

"Мы пользуемся видеонаблюдением уже несколько лет. И не только для безопасности, педагоги, например, анализируют с их помощью свою работу. Но не все камеры пишут звук, поэтому часто в конфликтных ситуациях сложно разобраться в реальных причинах столкновений. Могу сказать только одно, таких ситуаций стало значительно меньше, камеры дисциплинируют" – Александр, директор одной из частных школ областного центра

МОЖНО ЛИ ВЕСТИ ВИДЕОСЪЕМКУ В ШКОЛЕ

Конечно, это все довольно дельные комментарии. И видеонаблюдение в школе действительно может стать решением для многих случаев буллинга или нарушений. Но как быть с Законом? В Украине нет документов, прямо запрещающих видеосъемку в школе. Но есть ряд статей, которые это регулируют.

Например, тайное фото/видеонаблюдение за людьми запрещает Пункт 3 статьи 307 Гражданского Кодекса.

Та же Статья 307 говорит, что снимать человека можно только с его согласия.

Кроме того, любая видеосъемка может конфликтовать с правами на: личную жизнь и тайну (статья 301), уважение чести и достоинства (статья 279 ГК), право собственности (статья 316), охрану физических интересов (статья 308).

Что это значит? Если речь идет о видеосъемке уроков, то преподаватель должен получить согласие всех родителей, или же снимать так, чтобы ни один ребенок не попала в кадр. То же касается и съемки учителей – необходимо донести ученикам, что снимать запрещено, это действительно наказывается законом.

Большой брат наблюдает: нужны ли видеокамеры в школах? Ривне Вечернее

Как же быть в таком случае с камерами в школе? Можно ли установить видеонаблюдение только по решению дирекции? Часто говорят, что школа – публичное общественное место. В какой-то мере. Но с юридической точки зрения здесь есть много нюансов. Фактически фиксировать все на видео без согласия можно в коридорах, столовых, актовых залах, установить камеры на входе и выходе из школы. То есть в тех местах, которые действительно являются местами общего пользования. Однако если речь идет о классе – то здесь не все однозначно. Во-первых, в классах регулярно проводят уроки – это можно считать рабочим процессом и отнюдь не мероприятием публичного характера. Поэтому, если вдруг у кого-то возникнет желание подать на школу в суд за видеосъемку в классе, он будет иметь для этого все основания. Поэтому с юридической точки зрения, чтобы установить камеры в классах, стоит заручиться согласием родителей.

Быть камерам в школе или нет – решение исключительно на уровне самого учебного заведения. Но стоит помнить об ответственности за свои решения и уважать приватность как самих детей, так и педагогов. В прошлый раз мы говорили, от чего зависит зарплата учителя, если у вас возникают какие-либо юридические вопросы, пишите нам в бесплатную консультацию Прошколу.

Юлія Бровінська - відеокамери в школах NEA Today

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