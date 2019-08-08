Более 1 млн детей! Гройсман похвастался успехами реформы НУШ

С нового учебного года 2019-2020, 1 сентября, по стандартам Новой украинской школы (НУШ) будет учиться 1 млн детей.
Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на Facebook-странице. По его словам, в развитие Новой украинской школы было инвестировано 7 млрд грн.
"В прошлом сентябре правительство Гройсмана дало старт реформе Новой украинской школы. Около 500 тысяч первоклашек начали обучение по новым стандартам, в новых классах, по новым учебникам. В этом году учиться в НУШ будет уже более 1 млн детей", – рассказал Гройсман.
Отмечается, что уже 105 тысяч учителей повысили свою квалификацию.
Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, какие районы Киева готовы принимать первоклассников.
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