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Более 1 млн детей! Гройсман похвастался успехами реформы НУШ

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С нового учебного года 2019-2020, 1 сентября, по стандартам Новой украинской школы (НУШ) будет учиться 1 млн детей.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на Facebook-странице. По его словам, в развитие Новой украинской школы было инвестировано 7 млрд грн.

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"В прошлом сентябре правительство Гройсмана дало старт реформе Новой украинской школы. Около 500 тысяч первоклашек начали обучение по новым стандартам, в новых классах, по новым учебникам. В этом году учиться в НУШ будет уже более 1 млн детей", – рассказал Гройсман.

Отмечается, что уже 105 тысяч учителей повысили свою квалификацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, какие районы Киева готовы принимать первоклассников.

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Тема
Школа
Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Теги
школа образование дети
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