"Блюда подают, как в ресторане": украинка рассказала о детсадах и школах Польши

В школах и детсадах Польши детей поощряют к здоровому образу жизни, блюда подают, как в ресторане, а за мелкое достижения хвалят.

Об этом рассказала Ольга Кучерюк из города Хотин Черновицкой области. Вслед за мужем Константином 4 года назад переехала жить в польский город Седльце, пишет Gazeta.ua.

По ее словам, по государственной программе каждому ребенку раздают в детсаде в расфасованных пакетиках овощи и фрукты. Это может быть морковь, яблоко, редька, огурец, бананы и тому подобное.

Обучение в детсадах Польши Фото предоставлено Ольгой Кучерюк

"Если кто-то из детей отсутствует, то их овощные или фруктовые наборы высыпают в общую корзину и раздают другим детям в классе или группе", – поделилась Кучерюк.

В детсадах блюда подают, как в ресторане. На завтрак дают различные бутерброды. На обед – суп, борщ украинский, журек. На второе – гарнир с мясом или обжаренной в кляре с кунжутом рыбой.

В школе за одноразовые обеды нужно платить за день 3,50 злотых. Если покупать сразу на месяц, то получается около 70 злотых. На полдник дают каждому йогурт или творожок. Если ребенка не будет, то звоню и предупреждаю. День отсутствия не учитывают.

Устроиться в середине года в сад невозможно. В государственный надо записаться через интернет и только по месту жительства.

При подаче документов важные все данные о ребенке – из многодетной семьи ли он, работают ли родители. Кто имеет больше пунктов, то имеет преимущество первым устроиться в детсад. Это очень ценится.

"Директор детсада не могла устроить свою внучку, то повели в частный. Мы же попали. Если из одной семьи второй ребенок идет в тот же детсад, тоже даются высокие баллы. В школу идем в сентябре. Сразу заплатили медицинскую страховку 40 злотых и 50 злотых добровольного взноса на походы в кино, на концерты. На ремонты денег не сдаем", – добавила украинка.

Обучение в детсадах Польши Фото предоставлено Ольгой Кучерюк

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