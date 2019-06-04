Без паспорта и под шифром: выпускникам из Крыма и Донбасса упростили поступление в вузы

Выпускники школ, которые проживают на территории оккупированного Донбасса и Крыма, смогут поступать в вузы по упрощенной процедуре.

Как сообщили в Минобразовании, таким абитуриентам не нужно сдавать внешнее независимое оценивание, а также иметь паспорт гражданин Украины и аттестат.

С 3 июня 2019 года по всей Украине начали работу образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". До 27 сентября через эти центры украинцы с оккупированных территорий могут поступить в учебные заведения.

Новости Девушка призвала Зеленского отменить ВНО и получила поддержку

Центры "Крым-Украина" открылись на базе 35 вузов в восьми областях: Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской областях и Киеве.

Центры "Донбасс-Украина" действуют на базе более 40 вузов — перемещенных из зоны ООС или тех, которые расположены на подконтрольной правительству Украины территории Луганской и Донецкой областей: Бахмут, Винница, Днепр, Краматорск, Кременная, Кривой Рог, Константиновка, Покровск, Лиман, Лисичанск, Мариуполь, Рубежное, Северодонецк, Старобельск, Славянск, Торецк.

В министерстве отметили, что для упрошенной процедуры в центр нужно принести заявление и заполнить образовательную декларацию. Сдать три экзамена (украинский язык, история Украины и профильный предмет (или творческий конкурс). Потом получить в школе, закрепленной за образовательным центром, временную справку, которую в течение трех месяцев надо заменить на документ об образовании государственного образца.

Выпускники в Украине Паноптикон

Центры будут работать до конца сентября, но чтобы гарантированно претендовать на бюджетные места, поступающим нужно подать документы до определенной даты.

Начальник главного управления высшего образования МОН Светлана Кретович заявила, что безопасность выпускников, живущих на оккупированных территориях, является приоритетом и что в приказах о зачислении их фамилии обязательно шифруются.

Поступление на бюджет на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного или фармацевтического направления)

Для абитуриентов из Крыма и Севастополя:

Прием документов — до 12:00 19 июля.

Вступительные экзамены — до 19 июля.

Зачисление — до 15:00 22 июля.

Для поступающих с Донбасса:

Прием документов — до 18:00 22 июля.

Вступительные экзамены — до 25 июля.

Зачисление — до 12:00 1 августа.

Поступление на бюджет на младшего специалиста на базе 11-ти классов

Для абитуриентов из Крыма и Севастополя:

Прием документов — до 18:00 29 июля.

Вступительные экзамены — до 28 июля.

Зачисление — до 12:00 4 августа.

Для поступающих с Донбасса:

Прием документов — до 18:00 29 июля.

Вступительные экзамены — до 28 июля.

Зачисление — до 12:00 6 августа.

Поступление на бюджет на младшего специалиста на базе 9-ти классов

Для абитуриентов из Крыма и Севастополя:

Прием документов — до 18:00. 13 июля

Вступительные экзамены — до 21 июля.

Зачисление — до 18:00 29 июля.

Для поступающих с Донбасса:

Прием документов — до 18:00 13 июля.

Вступительные экзамены — до 21 июля.

Зачисление — до 18:00 29 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский центр оценивания качества образования сейчас разрабатывает задания для внешнего независимого оценивания 2021 года.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!