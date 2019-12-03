Бьет и унижает: на Волыни учительница затравила школьницу из-за религии

В лицее №1 Нововолынска Волынской области учительница устроила буллинг четверокласснице за ее религиозные убеждения.

О конфликте рассказала мать школьницы Ирина Оселедчук. Руководство школы отрицает предвзятое отношение к ребенку. Делом занимается полиция, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на местное издание "БУГ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Оселедчук рассказала, что классный руководитель регулярно била указкой, систематически унижала ее ребенка при коллективе, настраивала детей против. Дети в свою очередь также били дочь.

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"Что такая ситуация продолжается с 1-го класса обучения, узнали с помощью психолога. Ребенок сам ничего не рассказывал", – отметила мама девочки.

По мнению Оселедчук, травля дочери происходит из-за того, что ее семья принадлежит к Свидетелям Иеговы. После осенних каникул Валерию перевели в другой класс. Проблем не было, но 11 ноября бывший одноклассник снова ударил девочку. На родителей мальчика составили протокол.

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"В школе везде есть камеры видеонаблюдения: выходят и в коридор, и на лестницу. Вместе с родителями просматривали видеозаписи. Ситуацию, о которой рассказывает мама, не увидели. Она и сама путается в рассказах, где именно это было", – пояснил директор лицея Сергей Мороз.

Классный руководитель Татьяна Петровна рассказала, что Оселедчук является человеком конфликтным. Учительница сообщила, что за унижение ее чести и достоинства планирует также обратиться в правоохранительные органы.

"Была ситуация, когда Лера пришла в школу в бальном платье, с распущенными волосами и в массивных серьгах, я просто сказала всем ученикам, чтобы одевались скромно. Мама посчитала, что это публичное унижение. Да, было, что простым карандашиком легонько по рукам прошлась , возможно неправильно поступила, я это признала", – рассказала учительница.

Начальник Нововолинского отделения полиции Сергей Галащук рассказал, что по факту избиения школьницы сверстником, на родителей составлен протокол, потому как ответственности в таком возрасте дети не несут. По факту буллинга в школе открыто производство, проводится расследование.

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