"Бесплатно даже досуг": украинка поразила рассказом об обучении в США

Украинка София Микадзе стала студенткой частного колледжа Episcopal Higher School в Вашингтоне (США). Грант, который выиграла девушка, полностью покрыл все расходы на обучение.

В школе киевлянка усиленно занималась английским языком и параллельно собирала все необходимые документы, говорится в сюжете UATV (чтоб посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Неделя в Софии расписана поминутно: уроки, дополнительные кружки и занятия спортом. Все это предусмотрено учебной программой. Предметы студенты выбирают сами, обязательный только английский язык.

"Вот что действительно здесь хорошо – это свобода выбора, что касается уроков, которые хочешь изучать в учебном году. Я решила выбрать экономику, политику, статистику, немецкий, хор и музыкальную теорию", – отметила украинка.

София Микадзе Скриншот

По словам Софии, студенты из Украины более эрудированные. Ведь 23 обязательных предметы в школах дают хороший уровень знаний по базовым наукам, которые можно развивать и в американском колледже.

Обучение в Episcopal Higher School, проживание, питание и даже досуг покрывает грант. В колледже София учится уже второй год, а в следующем году она уже сможет подавать документы в вуз.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны различия обучение в вузах Великобритании и Украины.

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