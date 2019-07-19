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Авторитет для своих учеников: какие качества должны быть в украинского учителя

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Современный украинский учитель должен быть супергероем, мастером на все руки, который сочетает в себе способность к перевоплощению, молниеносную реакцию на все изменения и нововведения, стальные нервы и неугасающее желание творить.

Успех любого педагога зависит в первую очередь от способности построить "мост" между собой и учениками. С детьми стоит общаться как с группой особых и неповторимых личностей. Это является ключом к созданию здоровой дружественной атмосферы и успешного обучения в классе, пишет Педагогическая пресса.

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"Современные ученики настолько перегружены информацией, что добиться полной вовлеченности в процесс обучения время чрезвычайно сложно. Ежедневно каждый учитель примеряет на себя роль универсального агента, который борется против пониженной концентрации внимания. Главное оружие – личностно-ориентированный подход, креативные методики обучения, учебные игры и мультимедийные ресурсы", – говорится в сообщении.

Самое важное для педагога – поддерживать оптимальную температуру в классе, чтобы каждый ученик быстрее включался в работу, чувствовал себя уверенно и усваивал программу на отлично.

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"Во время атаки на драгоценные нервные клетки учителя, в ход идет его универсальное оружие – непробиваемый щит игнорирование детских шалостей и опыт ведения боя с наименьшими потерями ресурсов", – отмечают в сообщении.

Педагогам советуют проводить опросы и голосования, чтобы узнавать, какие темы или задания интересуют его подопечных, чего им не хватает.

Однако даже суперучителя остаются обычными людьми с чувствительной и ранимой душой, большим сердцем и необъятным чувством понимания, сострадания и любви.

Суперучителя

Суперучителя

Всеосвита

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минобразования предложили сертификацию учителей.

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Тема
Школа
Место
Украина
Тег
образование
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