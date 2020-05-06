Авто ректора Донецкого медуниверситета изрубили топором: всплыли скандальные истории

Машину ректора Донецкого медуниверситета (ДНМУ) Петра Кондратенко повредили топором неизвестные.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, опубликовав фотографии побитой Mazda. Инцидент произошел в Краматорске 3 мая.

"КП в Украине" пишет, что ректором Кондратенко стал зимой 2018 года. В скором времени у него появились две новые немецкие иномарки.

Машину ректора Донецкого медуниверситета повредили топором Коллаж

"Жил нынешний ректор неплохо и до выборов. У него была Infiniti, у его жены – другая Infiniti. Но весной-летом 2018 года у них появляются еще две машины – BMW Х5 и Х3. Кого-то это смутило. Кого-то нет. Все-таки Кондратенко в прошлом практикующий хирург, мог и насобирать нужную сумму", – рассказал источник издания.

Позже приобретение этих двух автомобилей вылилось ректору в инкриминирование неправомерной выгоды в особо крупных размерах совместно с вымогательством неправомерной выгоды (ч.4 ст.368 УК) и легализацию доходов, полученных преступным путем (ч.1 ст. 209 УК).

"Согласно версии следствия, указанный чиновник на протяжении 2018 года получил от представителя ТОВ, которое занимается организацией набора на обучение иностранных граждан, неправомерную выгоду в виде двух автомобилей: BMW Х3 стоимостью более 1,2 млн грн и BMW Х5 стоимостью более 1,6 млн грн за подписание приказов о зачислении иностранных граждан на учебу в университет", – говорится на сайте Офиса генпрокурора.

Машину ректора Донецкого медуниверситета повредили топором Facebook/Петр Кондратенко

В самом начале нового учебного года Петр Кондратенко объявил об аудите Международного медфакультета, который находится в городе Кропивницкий. 17 октября в СМИ появилась информация, что его побили.

Кондратенко заявил о давлении на него со стороны фирмы-контрактера, которая поставляет на международный медфак иностранных студентов. Она регулировала стоимость услуг обучения и принимала оплату за них.

"Произошел еще такой скандал – 850 иностранных студентов едва не оказались за бортом университета. Издали приказ об их отчислении за неуплату. Но деньги студенты платили фирме-контрактеру – на руках у них остались чеки", – рассказал анонимный источник издания.

Счетная палата в результате насчитала 1 миллион долларов ущерба университету из-за того, что Кондратенко предоставил скидку на обучение иностранным студентам. Некоторых сотрудников ректор уволил в ходе разборок, те сейчас восстанавливаются через суды.

Машину ректора Донецкого медуниверситета повредили топором Facebook/Петр Кондратенко

"Делают это одни и те же люди, которые хотят снять меня с должности. Чтобы и дальше обворовывать государство и иностранных студентов", – рассказал сам Кондратенко о своем избиении и инциденте с машиной.

Машину ректора Донецкого медуниверситета повредили топором Facebook/Петр Кондратенко

"Я подозреваюсь в коррупции – 368 статья. В соответствии с 216 статьей КПК. Этим должны заниматься детективы НАБУ. Но по какой-то совершенно "потрясающей" случайности – занимается СБУ. Следствие закончено. Оно длилось год. И сейчас идет знакомство с материалами дела", – прокомментировал он скандалы вокруг авто.

По словам Кондратенко, оба BMW ему не принадлежали, но одной машиной он все же пользовался.

Машину ректора Донецкого медуниверситета повредили топором Facebook/Петр Кондратенко

Машину ректора Донецкого медуниверситета повредили топором Facebook/Петр Кондратенко

"Сегодня в ДНМУ ходят две прямо противоположные версии истории с разбитым автомобилем. Сторонники ректора уверены: его действительно пытаться запугать люди, стоящие за фирмой, которая выступает посредником между вузом и иностранными студентами.

Те же, кто мечтает избавиться от Кондратенко, убеждены: он сам изуродовал автомобиль, чтобы накануне суда в глазах СМИ выглядеть жертвой борьбы за справедливость", – подытожили в статье.

Как писал OBOZREVATEL, на оккупированном Донбассе ректор "Донбасской юридической академии" Сергей Гончаров нанял киллера для убийства руководителей "Минобразования ДНР" из-за служебных разногласий.

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