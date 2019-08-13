Аренда жилья: стали известны цены на квартиры возле популярных вузов Украины

После подачи документов в вузы студенты обеспокоены не менее важным вопросом – поиском жилья. Комнаты возле популярных университетов Украины можно в среднем снять за 3-4 тысячи грн, а однокомнатную – за более 9 тысяч грн.

Если сравнивать с началом лета, то цены на аренду квартир заметно прыгнули вверх. Это обусловлено возросшим спросом студентов на жилье, пишет Сегодня.

В аналитическом центре DOM.RIA рассказали, что средние цены на однокомнатные квартиры возле главных вузов Киева составляют от 7,5 тыс до 9 тыс грн. В Шевченковском районе, недалеко от КНУ, жилье обойдется в среднем около 8,3 тыс грн, комната – 3,7 тыс грн. Цены на жилье в Соломенском районе, где расположились такие вузы как КПИ, НАУ, КНЭУ – чуть ниже. Однушки по 8 тысяч грн в среднем, а комнаты – по 3,1 тыс грн. А средняя цена комнаты в Деснянском районе, где находится КНТЭУ, составляет 2,6 тыс грн.

По данным аналитиков OLX, однокомнатную квартиру возле главного корпуса Киевского национального университета можно найти за 10-12 тыс грн, но большинство вариантов находятся в диапазоне от 14 до 16 тыс грн.

"Аренда двухкомнатных квартир в среднем обойдется в 16-17,5 тыс грн. Дешевле обойдется подселения в комнату или в общежитие – цены 1,5-2 тыс грн. Арендовать комнату можно в среднем за 4 500 грн", – отмечают в OLX.

Снять комнату недалеко от Киевского университета им. Бориса Гринченко можно в среднем за 4 тыс грн. А стоимость однокомнатной квартиры составит около 12-13 тыс грн.

Так, возле Киевского политехнического института самый бюджетный вариант – подселения в комнату. Такое жилье в Киеве обойдется от 1,3-1,5 тыс грн.

За подселения в комнату недалеко от Национального авиационного университета и Киевского национального экономического нужно заплатить от 1,6 тыс грн, а аренда отдельной комнаты обойдется в среднем 3-4 тыс грн.

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Во Львове средняя цена аренды однокомнатной квартиры во Франковском районе составляет 7,1 тыс грн, а в Галицком – 7,2 тыс грн. Арендовать комнаты там можно за 3,5 и 5 тыс грн соответственно.

"В районе университета Франко и Политехники, по улице Бандеры, подселиться к кому-то в комнату можно за 1,5-3 тыс грн, или доплатить 500-1,5 тыс грн и снять уже отдельную комнату за 3-3,5 тыс грн", – рассказали аналитики OLX.

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Недалеко от Харьковского национального университета им. Каразина и Днепровского национального университета им. Олеся Гончара студенты могут снять комнату за 2,5-3,2 тыс грн, а вот однокомнатные квартиры стартуют от 5-5,5 тыс грн.

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Как сообщал OBOZREVATEL, аренда квартир в Украине взлетела в цене на 44%.

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