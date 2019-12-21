С 2020 года изучения английского языка станет для военнослужащих Вооруженных сил Украины одним из факторов роста по службе.

Как рассказал заместитель начальника Генштаба ВСУ Сергей Наев в комментарии BBC News Украина, речь идет о курсах в высших военных учебных заведениях, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Все военнослужащие, начиная от солдата до генерала, будут постепенно изучать английский язык, чтобы знать и уметь использовать штабные документы. И чтобы можно было нормально общаться во время международных учений", – подчеркнул Наев.

По его словам, изучение английского станет одним из факторов мотивации для тех военных, кто рассчитывает на рост по службе.

Английский язык станет обязательным для украинских военных censor.net.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, единственная в Украине военная летчица рассказала о службе в армии.

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