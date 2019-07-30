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Американский подросток выиграл 3 миллиона долларов в компьютерной игре: что известно

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Американский подросток Кайл Гирсдорф, известный в сети под ником Bugha, выиграл 3 миллиона долларов и стал чемпионом мира в компьютерной игре Fortnite как самостоятельный игрок.

Как пишет BBC, 16-летний юноша одержал победу на стадионе "Arthur Ashe" в Нью-Йорке. Чемпионат по Fortnite считается важным событием в киберспорте. В финале соревнования за победу боролись 100 игроков, сидя за гигантскими экранами компьютеров (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В игре участников выбрасывают на острове, на котором они должны находить оружие, строить сооружения и уничтожать соперников, чтобы выиграть. В настоящее время в Fortnite 200 млн зарегистрированных игроков по всему миру. Ее можно скачать бесплатно, но можно тратить деньги на внутренние покупки. Играть можно в одиночку или в составе команды", – говорится в сообщении.

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Британские депутаты в прошлом месяце обратились к создателям игры с вопросами: достаточно ли тщательно разработчики Epic Games проверяют возраст пользователей и побуждают их делать перерывы после длительных периодов игрового процесса.

А в апреле 2019 года британский принц Гарри призвал запретить Fortnite. Он считает, что это игра, которая "создана для наркоманов".

Кайл Гирсдорф

Кайл Гирсдорф

BBC

Игра Fortnite

Игра Fortnite

BBC

киберспорт

киберспорт

BBC

киберспорт

киберспорт

BBC

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, как извлечь пользу из компьютерных игр.

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Темы
Киберспорт Новости для школьников
Место
США Нью-Йорк
Тег
США
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