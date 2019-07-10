Абитуриентам на заметку: психолог посоветовала, как выбрать профессию по темпераменту

Каждая профессия требует от человека определенных черт характера и наклонностей. Поэтому важно при выборе будущей работы принимать во внимание свой тип темперамента, которых, как известно, четыре.

Как рассказала психолог Виктория Егорова, на протяжении жизни личные качества человека не меняются. Поэтому нельзя категорически утверждать, что представители определенного темперамента не могут работать в каких-то профессиях. Ведь стиль поведения в зависимости от работы может изменяться, пишет "КП в Украине".

"Например, возьмем профессию учителя. В зависимости от типа темперамента подготовка к уроку и поведение будут разными. Холерик может сделать захватывающее зрелищное шоу, флегматик методично разложит по полочкам весь материал, сангвиник легко обойдет острые углы, которые могут возникнуть при освоении его предмета, а меланхолик привлечет культурные и исторические образцы и богатое воображение", – отметила психолог.

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Холерики с азартом преодолевают сложности, им нравится создавать что-то новое. Профессии бухгалтера, цветовода или библиотекаря, скорее всего, не для них. Гораздо лучше подойдет работа репортера, предпринимателя, хирурга, следователя. Для холериков важно выбирать профессии, где эффективность оценивается не по отработанному времени, а по результатам. Этим людям проще работать по собственному графику.

типы темперамента Советы психолога

Типичный флегматик отличается уравновешенностью, стрессоустойчивостью, низкой эмоциональностью. Отсутствие спешки – это его сильная сторона, которая помогает находить решения в сложных ситуациях. Флегматику прекрасно подходят профессии диспетчера, лаборанта, агронома, инженера, ветеринара, системного администратора, ювелира, корректора. Он может стать хорошим терапевтом, главным бухгалтером, научным сотрудником, экономистом, профессором физики или математики. А вот в профессиях, требующих скорости принятия решений, а также эмоциональных и физических перегрузок, флегматикам добиться успеха гораздо труднее.

Сангвиник воспринимается в коллективе как активный, жизнерадостный и дружелюбный человек. Они обычно имеют хорошие организаторские способности. Представителям этого типа темперамента прекрасно подходят профессии педагога, администратора, журналиста, продавца, официанта, экономиста, технолога, адвоката, менеджера по персоналу. А вот работа, требующая повышенного внимания к деталям и постоянной сосредоточенности (диспетчер, ювелир, токарь), скорее всего, будет ему неинтересна. В целом сангвиник может найти себя практически в любой деятельности в соответствии со своими интересами, способностями.

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Меланхолики, как правило, быстро устают и плохо адаптируются в новом коллективе, им присущи частые перепады настроения и постоянная потребность в отдыхе. Им следует воздержаться от работы водителя общественного транспорта, хирурга, спасателя, летчика, диспетчера. Предметом труда меланхолика могут стать техника, информация, художественные образы. Он может быть писателем, художником, редактором, кинокритиком, программистом, аналитиком, бухгалтером или архитектором.

По словам психолога, важно, чтобы каждый человек знал свои сильные и слабые стороны. Потому, зная свой темперамент и его особенности, можно изменять свое поведение более конструктивно.

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