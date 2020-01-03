"А вы чего не на фронте?" Милованов нарвался на жесткую перепалку с преподавателем из-за Донбасса

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и преподаватель Черновицкого национального университета имени Федьковича Юрий Халавка поспорили в сети из-за вклада педагога в армию Украины.

Поводом для конфликта стало сообщение Халавки на его странице в Facebook, в котором он раскритиковал людей, которые устроили салют в Черновцах, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Война идет. Просто есть такой глубокий тыл, где не знают, что существует фронт". Корчинский", – написал преподаватель.

Однако Милованов в комментариях отметил, что патриотом в Facebook быть легче, и спросил педагога, что тот сделал для фронта, назвав его лицемером. После этой ремарки дискуссия стала еще острее.

Скриншот комментариев

"У меня военное образование, стою на учете, о других вещах не уверен, что могу рассказывать. Этот пост вообще касался салютов в конкретном городе. Не вам меня судить, сколько и чего я сделал для армии. Вам показать переводы волонтерам, квитанции об оплаченном военном сборе или часы, которые отчитанные студентам за мобилизованных коллег?", – огрызнулся на слова Милованова преподаватель.

Скриншот комментариев

Министр ответил Халавке так: "Военный сбор платят все. Здесь нечем хвалиться. Относительно мобилизованных коллег – часы нужно отчитывать по законодательству. Тоже нечем хвалиться. Переводы волонтерам – хорошо. Но это волонтеры, а я спрашивал о фронте и армии".

Спор преподавателя и министра вызвал возмущение у пользователей соцсети. Они отмечали, что чиновник так не должен себя вести.

"Неадекват. Оказывается еще и целым министром. Есть вещи, которые должно быть стыдно спрашивать", "Господин министр, а где вы были с 2014 года?", "Господин министр, а что вы сделали для фронта? Я имею право вас спросить , потому что могу ответить, что я сделала", – написали в комментариях.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милованов вступился за Зеленского из-за скандальной новогодней речи.

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