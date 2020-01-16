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"8-А пришел на урок": в украинской Википедии заметили курьезный факт

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Неизвестный пользователь добавил правку в рубрику "Этот день в истории" в украинской Википедии и написал, что 15 января 2020 года "8-А пришел на урок в 8:00 в полном составе".

О курьезной ситуации рассказал в Twitter пользователь "Тот самый Сапожник". Так, было добавлено две правки: "в 20 году было 2 тысячи лет до того, как 8-А пришел на урок в 8:00 в полном составе" и, что 15 января 2020 года произошло это событие, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Правки уже удалены, однако их можно просмотреть в истории изменений.

"8-А пришел на урок": в украинской Википедии заметили курьезный факт

Twitter @sapog_v

"8-А пришел на урок": в украинской Википедии заметили курьезный факт

Скриншот Википедия

Также следует отметить, что в этот же день анонимный пользователь сделал правильные правки в других статьях. Это стало известно из зафиксированного IP-адреса, с которого сделали сообщение.

"8-А пришел на урок": в украинской Википедии заметили курьезный факт

"8-А пришел на урок": в украинской Википедии заметили курьезный факт

Хит.Медиа

Как сообщал OBOZREVATEL, в России студентов призвали не использовать Википедию.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
Украина
Теги
школа курьез
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фил филька
фил филька
дык укровикипедия и создана что бы угорать с нее))
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фил филька
фил филька
Борисс Робот, мы все для этого ващета созданы) если ты не настоящий робот иначе тогда ты создан окисляться))
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Борисс Робот
Борисс Робот
фил филька, дык ты был создан что бы червяков на кладбище подкормить...:)))
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