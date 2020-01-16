Неизвестный пользователь добавил правку в рубрику "Этот день в истории" в украинской Википедии и написал, что 15 января 2020 года "8-А пришел на урок в 8:00 в полном составе".

О курьезной ситуации рассказал в Twitter пользователь "Тот самый Сапожник". Так, было добавлено две правки: "в 20 году было 2 тысячи лет до того, как 8-А пришел на урок в 8:00 в полном составе" и, что 15 января 2020 года произошло это событие, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Правки уже удалены, однако их можно просмотреть в истории изменений.

Twitter @sapog_v

Скриншот Википедия

Также следует отметить, что в этот же день анонимный пользователь сделал правильные правки в других статьях. Это стало известно из зафиксированного IP-адреса, с которого сделали сообщение.

Что за прикол? pic.twitter.com/ikCfN9moLf - Тот самый Сапожник (@sapog_v) 15 января 2020

"8-А пришел на урок": в украинской Википедии заметили курьезный факт Хит.Медиа

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