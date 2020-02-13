"75 лет Победы": в сети появились фото скандального календаря с окровавленными детьми

В сети появились фото окровавленных детей из скандального календаря, который развесили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в одном из детсадов Москвы (Россия).

Все фото опубликовала компания "Мастерхост", которая сделала заказ подарочного календаря. Их создавали как спецпроект, посвященный "сыновьям полка", пишет Моя Школа OBOZREVATEL (проверить фото, доскрольте до конца страницы).

Календарь к 75-летию Победы Facebook Masterhost

Следует отметить, что на фото изображены дети работников "Мастерхост".

"Этот календарь – дань памяти поколению, пожертвовавшему детством ради нашего будущего. Будем же помнить о бессмертном подвиге героев, чтобы хранить мир, беречь благополучие детей и строить счастье изо дня в день", – так отреагировали на скандал в компании.

Напомним, отца одного из воспитанников детсада Москвы возмутило то, что календари развесили в дошкольном учреждении. Руководство объяснило, что таким образом дети будут лучше помнить войну и больше знать о ней. Они также предложили сделать фотосессию в таком же стиле.

Календарь к 75-летию Победы Facebook Masterhost

Календарь к 75-летию Победы Facebook Masterhost

Календарь к 75-летию Победы Facebook Masterhost

Календарь к 75-летию Победы Facebook Masterhost

Календарь к 75-летию Победы Facebook Masterhost

Календарь к 75-летию Победы Facebook Masterhost

Календарь к 75-летию Победы Facebook Masterhost

Календарь к 75-летию Победы Facebook Masterhost

Календарь к 75-летию Победы Facebook Masterhost

Календарь к 75-летию Победы Facebook Masterhost

Календарь к 75-летию Победы Facebook Masterhost

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