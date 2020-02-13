Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

"75 лет Победы": в сети появились фото скандального календаря с окровавленными детьми

Читать материал на украинском

В сети появились фото окровавленных детей из скандального календаря, который развесили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в одном из детсадов Москвы (Россия).

Все фото опубликовала компания "Мастерхост", которая сделала заказ подарочного календаря. Их создавали как спецпроект, посвященный "сыновьям полка", пишет Моя Школа OBOZREVATEL (проверить фото, доскрольте до конца страницы).

Календарь к 75-летию Победы

Календарь к 75-летию Победы

Facebook Masterhost

Следует отметить, что на фото изображены дети работников "Мастерхост".

Новости
В России оригинально оправдали учительницу, которая учила детей правильному мату

"Этот календарь – дань памяти поколению, пожертвовавшему детством ради нашего будущего. Будем же помнить о бессмертном подвиге героев, чтобы хранить мир, беречь благополучие детей и строить счастье изо дня в день", – так отреагировали на скандал в компании.

Напомним, отца одного из воспитанников детсада Москвы возмутило то, что календари развесили в дошкольном учреждении. Руководство объяснило, что таким образом дети будут лучше помнить войну и больше знать о ней. Они также предложили сделать фотосессию в таком же стиле.

Календарь к 75-летию Победы

Календарь к 75-летию Победы

Facebook Masterhost

Календарь к 75-летию Победы

Календарь к 75-летию Победы

Facebook Masterhost

Календарь к 75-летию Победы

Календарь к 75-летию Победы

Facebook Masterhost

Календарь к 75-летию Победы

Календарь к 75-летию Победы

Facebook Masterhost

Календарь к 75-летию Победы

Календарь к 75-летию Победы

Facebook Masterhost

Календарь к 75-летию Победы

Календарь к 75-летию Победы

Facebook Masterhost

Календарь к 75-летию Победы

Календарь к 75-летию Победы

Facebook Masterhost

Календарь к 75-летию Победы

Календарь к 75-летию Победы

Facebook Masterhost

Календарь к 75-летию Победы

Календарь к 75-летию Победы

Facebook Masterhost

Календарь к 75-летию Победы

Календарь к 75-летию Победы

Facebook Masterhost

Календарь к 75-летию Победы

Календарь к 75-летию Победы

Facebook Masterhost

Как сообщал OBOZREVATEL, в России школьников заставили написать прадеду на фронт в рамках празднования 75-летия Победы в Великой отечественной войне ..

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Дошкольный период
Место
Россия Москва
Теги
детский сад дети календарь Новости России
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
34
6
Смешно
9
Интересно
10
Печально
24
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
С детства убийцами растят, бабы мяса нарожают на потеху хану ху..лу
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
Якісь хворі, ці росіяни!! Зображувати власних дітей зі зброєю, за гарматами і т.і. Психіатрія по ним явно плаче. Просто збоченці на почві хворобливого патріотизму!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Фотки деток к Хелуин, вот там да... по европейским традициям: упыри, зомби и др. извращенцы.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2