7 преимуществ начального школьного образования над домашним: взгляд учителя

В наше время многие родители размышляют над вопросом "Отдавать ли ребенка в начальную школу?". Действительно, для чего учебные заведения шестилеткам, ведь научиться читать, писать и считать можно дома. Однако не все так просто. Базовые навыки - это хорошо, но современная школа может дать много чего кроме них. Сегодня детям нужно гораздо больше знаний и умений. Может ли домашнее обучение удовлетворить все потребности ребенка?

OBOZREVATEL.МояШкола решил узнать мнение по этому поводу у преподавательницы младших классов с более чем двадцатилетним опытом работы в начальной школе - Ольги Тищенко.

Как Вы думаете, действительно важна начальная школа в развитии ребенка? Если да, то насколько?

Да. Начальная школа – это фундамент образования. Именно здесь ребенок развивается, приобретает важные знания, умения и навыки.

Что может дать обучение в школе, чего вряд ли даст домашнее обучение?

В школе ребенок учится работать в коллективе. Школа дает больше информации, необходимой для жизни в обществе и в целом.

Насколько важна роль социализация ребенка в школьном коллективе и влияет ли она на общую успеваемость в учебе?

Развитие личности не может осуществляться самостоятельно. Необходимо целенаправленно воздействовать на нее, создавая для этого психологически-педагогические условия.

Как Вы считаете, детям с инвалидностью, которые имеют возможность ходить в школу, лучше учиться дома или среди сверстников? Были ли в вашей практике такие случаи?

Я считаю, лучше среди сверстников. Такие случаи были. Я пыталась создать в коллективе такие условия, чтобы ребенок с инвалидностью чувствовала себя комфортно. Ведь именно учитель – дирижер коллектива и он чаще всего задает тон отношений между учениками. Моя ученица, девочка с болезнью ДЦП была частью коллектива, имела друзей и училась на отлично.

По вашему мнению, почему домашнее обучение сегодня становится довольно популярным?

В формате домашнего обучения у ребенка больше шансов проявлять свою индивидуальность, найти хороших учителей, репетиторов. Есть возможность самому выбирать более интересные занятия для себя.

Если ребенок, например, не любит общение со сверстниками, в перерывах предпочитает посидеть в одиночестве, чем играть с одноклассниками. Это может быть поводом на перевод на домашнее обучение?

Думаю, что нет. В таких случаях лучше не убегать от проблем социализации, а поговорить с ребенком: почему так, почему он не хочет общаться Домашнее обучение лучше оставить для тех случаев, когда ребенок физически не может посещать занятия.

Может ли домашнее обучение полностью заменить ребенку начальную школу?

Частично может. Ребенок может получить дома ту базу знаний, которую дают в школе. Но такие навыки, как работа в коллективе, – вряд ли.

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