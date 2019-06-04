5 украинских книжных новинок для детей и подростков, которые стоит прочитать родителям

С 22 по 26 мая в Киеве проходил IX Международный фестиваль "Книжный арсенал", где были представлены тысячи новинок украинских и иностранных авторов.
OBOZREVATEL.МояШкола выбрал 5 самых интересных позиций детской литературы, которые были представлены на мероприятии. Считаем, что прочитать их будет полезно (и приятно!) не только детям, но и их родителям.
Я и Конституция
starylev.com.ua
Я и Конституция
Издательство "Старого Лева", 2019 – 88 с.
Возраст: 8+
Наверное, появление этой книги в нашей стране была неизбежным. Ведь многие взрослые граждане не знают, какие функции в Украине выполняет Верховная Рада, а какие Президент. Поэтому встречайте аплодисментами произведение "Я и Конституция", которое уже успело стать бестселлером! Из него дети и их родители узнают, что же такое, собственно, Конституция и для чего она нужна.
Также в книге объясняется, как работает правительство, какие права и обязанности у нас есть, что такое свобода слова и презумпция невиновности, куда обращаться, если наши права нарушены и тому подобное.
Никакого морализаторства, только спокойный взвешенный рассказ с понятной детям терминологией. При этом не обходятся острые моменты: например, объясняется, что такое смертная казнь, и почему в Украине наложен мораторий на смертные приговоры.
Кстати, произведение написал коллектив авторов: Лариса Денисенко, Александр Ильков, Андрей Стельмащук и Алена Шулима. А остроумные иллюстрации нарисовала талантливая украинская художница Женя Олейник.
Скелет без шкафа. Оксана Лущевская
ranok.com.ua
Скелет без шкафа. Оксана Лущевская
Издательство "Ранок", 2019 - 90 с.
Возраст: 11+
У некоторых детей есть воображаемые друзья. У главной героини этой книги, 11-летней Ани, друг настоящий. Он скелет. Обычное анатомический пособие, которое Анина мама принесла с работы. Его зовут Слим, и Аня ведет от его имени блог в Instagram, куда выкладывает интересные факты о строении человеческого тела, и фотографии Слима.
Ане не очень легко живется. Ее тело начало меняться, она стала его стыдиться, а ребята из класса теперь пытаются потрогать Аню за грудь. Еще и лучшая подруга переехала в другой город.
Но Слим всегда выслушает девочку. К тому же увлечение анатомией и целеустремленность помогают Ане не падать духом. Так что читайте щемящую историю о девочке, которая решила не менять себя, но изменила отношение к себе, - не останетесь разочарованными. А девушки, возможно, узнают в главной героине себя.
Книга о мусоре. Галина Ткачук
starylev.com.ua
Книга о мусоре. Галина Ткачук
Издательство "Старого Лева", 2019 - 132 с.
Возраст: 8+
Она так и называется - Книга о мусоре. Представляет собой нон-фикшн - произведение, которое основывается не на выдумках, а на фактах. В написании книги автору помогали восемь школьников: их размышления, опыт по сортировке и эксперименты с количеством мусора в день Галина Ткачук включила в свою книгу.
Кроме того, автор рассказывает о разнице между мусором и отходами, о "мусорных" проблемах в масштабе Украины (например, сколько мусора у нас идет на переработку, сколько сжигается, а сколько отправляется на полигоны) и в масштабе планеты. А также о движениях и инициативах, призывающих к уменьшению количества мусора, во всем мире.
На удивление, "Книга о мусоре" не поучительна. Она как бы пособие, с помощью которого как дети, так и взрослые, могут сами сделать выводы для чего нам нужны переработка и сортировка мусора. Так что смело советуем почитать "Книгу о мусоре" не только школьникам, но и их родителям. Ведь проблема мусора является масштабной и касается всех нас.
Бобра утра! Ольга Куприян
ranok.com.ua
Бобра утра! Ольга Куприян
Издательство "Ранок", 2019 - 64 с.
Возраст: 7+
Жило-было семейство бобров: мама Барбара, папа Борис и дочь Мартуся. Как-то решили бобры искать новое жилье... Казалось бы, обычная сказка? Нет, не обычная. Здесь вам и разрушения стереотипов (например, черепаха становится почтальоном!), и ежедневные хлопоты (как и в каждой семье, где есть дети), и вообще актуальные идеи настоящего (Барбара архитектор, и планирует вернуться к работе после выхода из отпуска по уходу за детьми). А еще есть познавательные вложения с интересными фактами из жизни не только бобров, но и черепах, сов, раков и рыб.
В этой книге много плюсов. В частности, она очень пригодится в семьях, где дети ждут появления братика или сестрички и где поднимается тема "старших" детей.
Лепреконы. Валентина Захабура
starylev.com.ua
Лепреконы. Валентина Захабура
Издательство "Старого Лева", 2019 - 176 с.
Возраст: 13+
Эта книга не о персонажах ирландского фольклора. Она о подростках, которые носят зеленую обувь и называют себя Лепреконами. О девочке Наталке и ее друге Антоне "Тоторо", дружбу, социальные стереотипы, отношения с родителями и сверстниками, гендерное равенство (и неравенство), любви. А еще в ней автор аккуратно (чуть-чуть) касается деликатной темы гермафродитизма.
По нашему мнению, книга "Лепреконы" простая, искренняя и достойна внимания как подростков, так и их родителей.
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