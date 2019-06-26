5 книг про учителей, которые полезно прочитать детям и родителям

Некоторые педагоги кажутся персонажами из книг. Они действуют нестандартно, не боятся преград — и показывают удивительные результаты.

Если ваш учитель из этой когорты, номинируйте его на премию Global Teacher Prize Ukraine — ежегодную национальную премию для лучших учителей, которую уже в третий раз проводит ОО "Освіторія" (в этом году при содействии Украинского культурного фонда). И укажите, на кого из героев книг или фильмов он похож.

Беатриса Шехтер, "Вверх по лестнице, ведущей вниз"

Американская писательница Бел Кауфман десятки лет работала преподавателем английской литературы. Опираясь на этот опыт, она написала "Вверх по лестнице, ведущей вниз".

Опытной учительнице Беатрисе Шехтер "посчастливилось" работать в школе, где бюрократия почти победила здравый смысл. Однако миссис Шехтер не теряет оптимизма. Она виртуозно совмещает "писанину", преподавание и поддержку молодой коллеги Сильвии, которой попался "трудный" класс. К примеру, Беатрис советует вчерашней выпускнице пединститута сделать сундучок желаний, куда школьники смогут бросать записки с вопросами и комментариями. А еще вдохновляет коллегу не искать более способных или послушных учеников, а находить общий язык со своим классом и побуждать детей развиваться.

Ваш любимый учитель похож на Беатрису Шехтер, если учит не бежать от проблем, уделяет внимание внеклассной жизни учеников, прививает любовь к искусству и общается со школьниками как с равными себе.

История миссис Шехтер рассказывает о трудностях, с которыми сталкиваются неравнодушные педагоги, и о нехватке поддержки, которой они заслуживают.

Энн, "Энн из Зеленых крыш"

Появлению серии романов про Энн из "Зеленых крыш" предшествовал учительский этап в жизни их автора, канадской писательницы Люси Мод Монтгомери.

Шестнадцатилетняя Энн — экспрессивная мечтательница, которая при этом твердо стоит ногами на земле. Она все успевает: работает на ферме, конфликтует со сварливым соседом, присматривает за сводными родственниками-шестилетками и ведет социальный проект по обустройству деревни. Кроме того, Энн преподает.

Юная учительница любит свою работу и уважает учеников. Они пишут сочинения на самые интересные темы и доверяют ей, как старшей сестре. А еще у Энн талант находить позитив в самой сложной ситуации.

Ваш любимый учитель похож на Энн из "Зеленых крыш", если с ним всегда есть о чем поговорить, он не скрывает эмоций, решительно отказывается от неэффективных педагогических методов и не боится экспериментировать.

Учительские приключения Энн — возможность заглянуть за кулисы жизни одной из самых энергичных учительниц в мире и убедиться: #вчителіважливі, ведь за легкостью и непосредственностью часто стоит кропотливая работа на грани возможностей.

Синьор Пербони, "Сердце"

Итальянский номинант Нобелевской премии Эдмондо де Амичис посвятил школьному образованию немало работ. Одна из известнейших — повесть "Сердце".

На страницах дневника итальянского школьника читатель знакомится с синьором Пербони, учителем третьего класса. Сдержанный и немногословный преподаватель сразу же вызывает симпатию. Несколькими словами, без громких эпитетов и пафосных сравнений, он доносит ученикам простую мысль: класс — это маленькая семья, поэтому они должны дружить и поддерживать друг друга. Ему удается внедрить в коллектив новенького ученика, передать детям ценность культурного обмена и предупредить незаметную попытку буллинга.

Если ваш учитель сдержанный, но справедливый, учит ценить дружбу, прививает не только новые знания, но и уважение к другим — заполняйте заявку, ведь он, как и синьор Пербони, достоин "учительского Оскара".

Повесть "Сердце" — доказательство того, что настоящий профессионал сможет донести до учеников свою мысль, даже если не владеет ораторским мастерством.

Учитель, "Воспоминания о школе"

На заре своей карьеры итальянец Джованни Моска несколько лет работал учителем. Его "Воспоминания" посвящены выходкам сорванцов младшей и средней школы.

Чтобы стать своим, 20-летний преподаватель учит воспитанников стрелять из рогатки, устраивает бег наперегонки, пародирует самого себя. И, самое главное, передает знания как сокровище или секрет, стимулируя учеников больше спрашивать и искать самостоятельно.

Ваш учитель точно справился бы с норовистыми героями "Воспоминаний о школе", если на уроках он неустанно показывает связь между теорией и практикой, а в свободное время занимается спортом и привлекает к этому детей. И, конечно, всегда поощряет нестандартное мышление.

"Воспоминания о школе" стоит добавить в свой читательский список, ведь они показывают, сколько больших и маленьких подвигов совершает учитель, чтобы стать авторитетом и амбассадором знаний для своих воспитанников.

Котани-сэнсэй, "Взгляд кролика"

17 лет — столько времени Кендзиро Хайтани посвятил японской системе образования. Жестокие и болезненные школьные истории, которые случались с ним и его коллегами-учителями, писатель пересказал в своем романе.

Котани-сэнсэй — молодая преподавательница, которая попадает в школу, где не сильно заботятся о качестве образования. Ее коллеги злоупотребляют алкоголем и ругательствами, а школьники заняты решением недетских проблем, которые лишают их времени и интереса к учебе. Сначала они с удовольствием доводят учительницу до слез.

Тогда сэнсэй придумывает шоковый метод преподавания. Она откровенно говорит с детьми на непростые темы, в том числе о ксенофобии. Например, когда в класс приходит девочка с аутизмом, Котани первой напоминает: было время, когда людей с таким диагнозом уничтожали. Потом предлагает детям обсудить эту проблему.

Ваш любимый учитель похож на Котани, если для него правда всегда лучше, чем сладкая ложь, он ценит откровенность и прямолинейность и отстаивает справедливость.

"Взгляд кролика" показывает, как важно доверять педагогу. Ведь, иногда, шокировать и провоцировать — чуть ли не единственный способ разорвать круг равнодушия. Недетские разговоры Котани-сэнсэй принесли хороший результат: дети очнулись и включились в образовательный процесс.

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