5 фильмов для детей и подростков, которые не оставят равнодушными взрослых

Детские фильмы не всегда наивны и просты, к тому же могут помочь родителям лучше понять своих сыновей и дочерей, считают психологи. OBOZREVATEL подготовил подборку трогательных и вдохновляющих кинолент для всей семьи.

Чудо (2017). Возраст 12+

Августа (Огги) очень любят родители и сестра. Огги тоже любит свою семью. А еще он жить не может без своего шлема, ведь с ним чувствует себя защищенным от чужих взглядов. У мальчика врожденная болезнь - синдром Тричера-Коллинза, из-за которой он перенес уже 27 операций. С первого класса Огги учился дома, но настала пора и ему идти в школу. А там шлем, конечно, придется снять... Семейная драма о том, как живется мальчику с деформированным лицом, вряд оставит кого-то равнодушным. В 2018 году фильм завоевал "Оскар".

Александр и ужасный, кошмарный, плохой, очень плохой день (2014). Возраст 6+

Александр называет себя экспертом по плохим дням. Ему часто не везет, а накануне дня рождения бедствия прямо посыпались на мальчика: в волосах запуталась жвачка, интересную тему для реферата отдали другому ученику, к тому же оказалось, что одноклассники не придут на его праздник. А родные так заняты, что не обращают внимания на Александра. Тогда он загадывает желание: пусть у его семьи тоже будет плохой день - может, тогда они поймут, как тяжело живется Александру. Его желание исполнилось: теперь вся семья в течение одного дня попадет во множество забавных, экстремальных и поучительных ситуаций.

Билли Эллиот (2000). Возраст 12+

11-летнему Билли нравится танцевать в балете. Казалось бы, что тут плохого? А здесь все плохо, считает отец Билли, потомственный суровый шахтер. Мальчик должен заниматься мальчишеским делом, например, боксом, а не "выделывать кренделя на сцене". Но Билли все равно тайком бегает на репетиции и мечтает о поступлении в Королевскую балетную школу. Сюжет этого фильма в 2005 году лег в основу мюзикла "Билли Эллиот: Мюзикл", который сначала шел в Лондоне, а затем достиг Бродвея.

Каратэ-пацан (2010). Возраст 11+

Дре со своей мамой переезжает из Детройта в Пекин. Он не знает ни языка, ни местных традиций, а тут еще его начала донимать местная банда хулиганов. Случайное знакомство с мастером кунг-фу мистером Ханом кардинально меняет жизнь парня. Теперь изнурительные тренировки и поединки стали для Дре обыденностью. Сюжет фильма прост и незатейлив, но драки и головокружительные трюки наверняка понравятся зрителям.

Королевство полной луны (2012). Возраст 12+

Яркая и необычная комедийная мелодрама, в которой сыграли звезды мирового мастшаба Тильда Суинтон, Брюс Уиллис, Эдварт Нортон и Билл Мюррей. Действие разворачивается в 60-х годах ХХ в. в американском лагере бойскаутов. Сэм - мальчик-сирота, от которого отказались приемные родители. Сюзи - нелюдимая и мечтательная девочка. Конечно, они полюбили друг друга и решили убежать туда, где будут счастливы. Конечно, их нашли. Что было дальше - смотрите сами. Британская и Американская киноакадемии отметили фильм за оригинальный сценарий.

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