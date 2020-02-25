В Ялте, что в оккупированном Крыму, ученики школы №9, которые изучают украинский язык, почтили память поэтессы Леси Украинки в честь 149-летия со дня ее рождения.

Школьники возложили цветы возле памятника писательницы, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Крим.Реалии.

Почтить память Леси Украинки пришли также работники историко-литературного музея, преподаватели украинского языка. Школьники прочитали отрывки из произведений поэтессы, после чего для них провели экскурсию по экспозиции ялтинского дома-музея писательницы.

Напомним, Леся Украинка (Лариса Петровна Косач) родилась в Новограде-Волынском, 25 февраля 1871. Почти вся ее жизнь прошла в борьбе с туберкулезом костей. OBOZREVATEL опубликовал самые яркие цитаты одной из самых известных женщин Украины.

149 лет со дня рождения Леси Украинки: школьники в Крыму поразили поступком ru.krymr.com

Как сообщал OBOZREVATEL. ранее рассказывалось, что в школах Крыма ввели запрет на воду.

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