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149 лет со дня рождения Леси Украинки: школьники в Крыму поразили поступком

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В Ялте, что в оккупированном Крыму, ученики школы №9, которые изучают украинский язык, почтили память поэтессы Леси Украинки в честь 149-летия со дня ее рождения.

Школьники возложили цветы возле памятника писательницы, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Крим.Реалии.

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Почтить память Леси Украинки пришли также работники историко-литературного музея, преподаватели украинского языка. Школьники прочитали отрывки из произведений поэтессы, после чего для них провели экскурсию по экспозиции ялтинского дома-музея писательницы.

Напомним, Леся Украинка (Лариса Петровна Косач) родилась в Новограде-Волынском, 25 февраля 1871. Почти вся ее жизнь прошла в борьбе с туберкулезом костей. OBOZREVATEL опубликовал самые яркие цитаты одной из самых известных женщин Украины.

149 лет со дня рождения Леси Украинки: школьники в Крыму поразили поступком

149 лет со дня рождения Леси Украинки: школьники в Крыму поразили поступком

ru.krymr.com

Как сообщал OBOZREVATEL. ранее рассказывалось, что в школах Крыма ввели запрет на воду.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Персона
Леся Украинка
Место
Украина Ялта
Теги
украинский язык Новости Крыма школа
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Жалко детей. Ведь расстреляют теперь.
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Южный Гарик
Южный Гарик
Она у нас не запрещена и украинский, в Крыму, является государственным, на равне с русским и крымско-татарским языками....
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