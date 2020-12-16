Анекдоты дня: самые смешные приколы и шутки за 16 декабря
Как гласит народный юмор, отдыхать в среду хорошо, но тогда четверг превращается в понедельник.
Чтобы поднять серое будничное настроение своим читателям, OBOZREVATEL публикует подборку смешных приколов и анекдотов за 16 декабря.
Анекдоты дня
Начать новую жизнь с понедельника мало – важно не закончить ее уже в среду.
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Хорошие мужья наряжают елку, а очень хорошие – жену.
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Мужчина, который перешел на здоровое питание, рассказывает:
– Чистил я мандаринку, а сок как брызнет мне в глаз! Колбаса бы так никогда не поступила…
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Жена и муж сидят в баре. Вдруг жена показывает на какого-то мужчину у барной стойки и говорит:
– С этим парнем я разошлась семь лет тому назад, и с тех пор он беспробудно пьет.
– Да ладно, никто так долго не празднует.
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– Как зовут вашего кота?
– Днем или в пять утра?
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Храп мужчины создан природой для того, чтобы женщина не очень расстраивалась, если муж не возвращается домой ночевать.
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Раньше мы радовались завалявшейся купюре в зимней куртке, а с 2021 года приятным сюрпризом будет почти новая маска в весенней.
Как сообщал OBOZREVATEL, iPhone, который выпал из окна самолета во время съемки, "выжил" после падения и сохранил видео полета.