Зеленскому на Одесщине помогли "специально обученные люди". Фото курьеза

Кирилл Лютый Курьезы 18:08, 4.07.2020 Обновлено: 18:15, 4.07.2020

Во время визита президента Владимира Зеленского в город Южный (Одесская область) произошел курьезный эпизод на открытии стадиона.

Как сообщил в Facebook блогер Alex Drone, накануне мероприятия упали растяжки с информацией о проекте "Большое строительство".

"Их подняли и в течение всего визита Зеленского поддерживали специально обученные люди. Вот вам и новые рабочие места..." – рассказал пользователь.

Фото - Facebook Alex Drone
Фото - Facebook Alex Drone
Фото - Facebook Alex Drone

Как писал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что прогулку Зеленского с журналистами на велосипедах оплатили из госбюджета. Это стоило налогоплательщикам 41,5 тыс. грн.

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