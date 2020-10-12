Зеленский верит в мир с Путиным и вступление в НАТО: обнародовано новое интервью президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что можно достичь мира на Донбассе путем переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. Также гарант подтвердил стремление нашей страны вступить в НАТО.

Об этом Зеленский рассказал в интервью "ВВС-Украина". OBOZREVATEL собрал основные заявления, которые сделал президент.

О переговорах с Путиным

Зеленский заявил, что Украина готова следовать установкам Минского процесса в вопросах мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Однако это не означает, что она пойдет на все уступки, которые диктует страна-агрессор Россия, которая тоже является членом переговорного процесса.

В то же время президент заявил, что готов говорить с главой РФ Путиным, но указал на нюансы.

"Что касается вещей, слов, которые идут из Кремля. Я понимаю, для чего это, но я же хочу вам сказать, что мы готовы идти за "Минском"... Я ему (Путину. – Ред.) неоднократно открыто говорил: нет, будут особые условия, закон об особом статусе – это изменения в Конституцию согласно децентрализации. Оно все должно быть, я с этим согласен, но изменения Конституции, те, которые они хотят, сегодня невозможны", – заверил Зеленский.

Война на Донбассе

Президент Украины выразил готовность сложить полномочия, если он не сможет закончить войну на Донбассе. Также он сказал, что верит, что сможет заключить мирное соглашение с Путиным, которое вернет все оккупированные территории, включая Крым.

"Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю в это веру", – сказал он.

Также Зеленский рассказал, что уйти с поста президента для него не проблема.

"Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами", – подчеркнул глава государства.

Кроме того, Зеленский заявил, что за 75 дней перемирия на Донбассе погиб только один военный и назвал это "победой". Он добавил, что за время его президентства удалось вернуть из плена 140 украинцев

"У нас была встреча в "нормандской формате", мы вернули 140 человек, которые были за решеткой, 140 украинцев. Там разные люди: не только военные, но и общественные деятели, разведчики, журналисты, которых захватили и бросили в тюрьмы только потому, что они имели проукраинскую позицию. Дальше – сегодня 75 дней тишины, 75 дней не стреляют. У нас есть с временно оккупированной территории выстрелы", – сказал глава государства.

Падение рейтинга

Отметим, что Зеленский во время интервью рассмеялся из-за слов о потере им поддержки большинства украинцев. Журналист напомнил украинскому гаранту, что поддержка 73 процентов, с которой он победил на выборах, превратилась в 35. Президент рассказал, что якобы не переживает об утрате рейтингов. По мнению Зеленского, те, кто доверял ему раньше, мнение не изменили.

"Люди видят, что я человек открытый, я работаю 24/7, я делаю все ради страны. Для меня ничего другого не имеет значения, кроме того, чтобы я просто ничего не смог изменить. Сделать ключевые изменения в Украине. И остаться в истории своего государства. Больше амбиций у меня нет", – сказал президент.

НАТО

Глава государства отметил, что Украина уже стала партнером НАТО с расширенными возможностями.

"Мы идем в НАТО, ведь это безопасность в нашем регионе. Мы это понимаем, поэтому да, у нас мощная армия, у нас армия 200 тысяч, мы обновляем технику, но этого мало… А членство в НАТО – это очень важный сигнал Российской Федерации, это самая важная поддержка", – акцентировал он.

Отвечая на критическое высказывание одного европейского чиновника, мол, "мнение, что Украина может стать полноправным членом НАТО и Евросоюза в долгосрочной перспективе – это фантазия", Зеленский отметил, что когда-то и война между Украиной и Россией "тоже была фантастикой".

О Венедиктовой

Президент Зеленский сказал, что может уволить генерального прокурора Ирину Венедиктову, если она не покажет определенного результата до конца года.

"Они могли не пересажать всех коррупционеров, я понимаю, полгода – очень мало. Но должны быть шаги, мы должны отвечать перед обществом, которому мы пообещали, что будут посадки. Мы это обещали...Но если она до конца года не покажет результат, ей я дам такой же ответ", – отметил он.

О назначении Татарова

Зеленский заявил, что верит, что назначенный им в ОПУ бывший чиновник времен Виктора Януковича – Олег Татаров не разгонял митингующих на Майдане в 2014 году. При этом он отметил, что заместитель главы ОПУ Татаров профессионал своего дела.

Также президент не считает, что назначение Татарова – это "возвращение к старой политики Януковича" и продолжение пророссийской политики.

"Это просто слова сейчас звучат, извините меня, пожалуйста, за такую ​​формулировку. Это просто слова. Кто-то говорит. Этот конкретный человек (Татаров – Ред.) никого не разгонял. Я бы никогда – я уважаю Майдан, мы уважаем память погибших, я патриотичный человек, я президент Украины – никогда не назначил человека, который разгонял людей на Майдане", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента объяснили, почему Владимир Зеленский охотнее дает интервью иностранным СМИ.