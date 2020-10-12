Зеленский заявил, что на Донбассе за 75 дней перемирия погиб один воин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за 75 дней перемирие на Донбассе погиб только один военный и назвал это "победой".

Этот тезис он озвучил во время интервью "ВВС-Украина", добавив, что за время его президентства удалось вернуть из плена 140 украинцев, среди которых не только военные, но и журналисты и волонтеры, обычные украинцы (чтобы увидеть видео доскродльте страницу до конца).

"У нас была встреча в нормандской формате, мы вернули 140 человек, которые были за решеткой, 140 украинцев. Там разные люди: не только военные, но и общественные деятели, разведчики, журналисты, которых захватили и бросили в тюрьмы только потому, что они имели проукраинскую позицию. Дальше – сегодня 75 дней тишины, 75 дней не стреляют. У нас есть с временно оккупированной территории выстрелы", – сказал он.

На замечание журналиста, что "это не совсем так", ибо "мира нет, тишины нет", Зеленский ответил его аргументы, ответив: "Это так".

"Я понимаю, что есть такие сложные и трагические цифры. Если мы сравниваем с вами 14 тысяч и, например, в такой же период раньше это было 80 или 90 тысяч нарушений, то вы видите большую разницу. Мы реально не реагируем на какие-то одиночные выстрелы с оккупированной территории. Мы не должны делать то, что приведет к эскалации этого конфликта. Хотя есть потери", – добавил президент, подчеркнув, что" за 75 дней погиб один человек "и" это наша победа ".

"Но вы правы, мы не сделали пока что все, что обещали", – признал глава государства.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что Украина никогда не сможет остановить войну на Донбассе, если не будет говорить с властями страны-агрессора России.