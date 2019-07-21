В Запорожье распылили газ во время подсчета голосов: подробности ЧП

В Запорожье на одном из избирательных участков на внеочередных парламентских выборах распылили слезоточивый газ, из-за чего подсчет голосов пришлось приостановить.

Об этом сообщил в Facebook кандидат в народные депутаты от ВО "Батьківщина" по 76 округу Владимир Москаленко.

"Избирательный участок 231028, расположенный в СШ 32, – распыление слезоточивого газа. Подсчет голосов прекращен. На месте работает полиция", – написал он.

Выборы в Раду DW

Информацию подтвердили и в полиции региона. "21 июля около 21:40 в Хортицкое отделения полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о хулиганских действиях на одном из избирательных участков в Хортицком районе Запорожья. На место происшествия была направлена ​​следственно-оперативная группа отделения полиции", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские установили, что неизвестные из аэрозольного баллончика распылили вещество с резким запахом в открытое окно, где в это время члены избирательной комиссии подсчитывали голоса избирателей.

Всех присутствующих вывели на улицу. Правоохранители установили личности троих мужчин, причастных к совершению преступления. Их доставили в отделение полиции.

По данному факту было открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на 94 округе, что на Киевщине, заметили грубое нарушение – члены окружной комиссии без ведома представителей одной из политических партий безосновательно заменили членов участковых избирательных комиссий.

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