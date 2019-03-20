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Жителя Запорожской области застрелили в упор из ружья

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В Запорожской области произошло убийство.

Инцидент произошел в селе Васильевка, Запорожской области. Известно, что во время распития спиртных напитков, между двумя знакомыми возник конфликт. Во время конфликта, один из участников, совершил два выстрела с близкого расстояния в своего товарища. В результате полученных ранений пострадавший скончался.

На данный момент злоумышленнику выбрана мера пресечения. Продолжается досудебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

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