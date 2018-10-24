Жители Запорожья хотели растопить печь и едва не сожгли дом

В последнее время в Запорожской области происходит много пожаров на территории частного сектора. Чаще всего это случается по неосторожности хозяев дома.

Так, вчера вечером в Запорожье произошел пожар в частном доме. Происшествие случилось в Днепровском районе города по улице 9 Мая. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Как выяснилось, в частном доме горела крыша, а впоследствии и все вещи, которые там находились.

Пожар случился из-за того, что вечером хозяева дома захотели согреться и затопили печку. Причиной стала неисправность печного отопления.

Отметим, что спасатели ликвидировали пожар практически за 30 минут.