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Жители Запорожья хотели растопить печь и едва не сожгли дом

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В последнее время в Запорожской области происходит много пожаров на территории частного сектора. Чаще всего это случается по неосторожности хозяев дома.

Так, вчера вечером в Запорожье произошел пожар в частном доме. Происшествие случилось в Днепровском районе города по улице 9 Мая. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Как выяснилось, в частном доме горела крыша, а впоследствии и все вещи, которые там находились.

Пожар случился из-за того, что вечером хозяева дома захотели согреться и затопили печку. Причиной стала неисправность печного отопления.

Отметим, что спасатели ликвидировали пожар практически за 30 минут.

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