Житель Запорожья зарезал свою любовницу

Женщина угрожала любовнику разоблачением их интимной связи.

На что только не пойдут мужчины, чтобы скрыть факт измены. Время от времени такие действия приводят к плачевным последствиям.

Так, в Запорожье мужчина в состоянии аффекта жестоко убил свою любовницу. Тело женщины нашли в ее собственной квартире на Бородинском микрорайоне.

Как выяснилось, 33-летний местный житель перерезал горло своей любовнице и нанес 13 ножевых ранений из-за того, что та шантажировала его видео интимного характера, на котором запечатлена их сексуальная связь. Также женщина вымогала деньги за неразглашение.

Мужчина убил женщину с особой жесткостью, после чего оставил тело в ванной, забрал ценные вещи жертвы, а именно украшения, два телефона и банковские карты, после чего скрылся с места преступления.

Спустя пару дней отец женщины забил тревогу и обратился в полицию. Он рассказал, что уже несколько дней дочь не подходит к телефону и не открывает дверь.

Взломав дверь квартиры, правоохранители обнаружили изувеченный труп 38-летней женщины.

Отметим, что убийцу удалось найти за сутки. Свой поступок он аргументировал как совершенный в состоянии аффекта.

На данный момент подозреваемому инкриминируют две статьи УКУ: "разбойное нападение, повлекшее смерть потерпевшего" и "убийство, совершенное с особой жестокостью", передает "Вся Власть".

Убийце грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.