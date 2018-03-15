Жесткое убийство молотком в Запорожской области: стали известны подробности

После преступления убийца прихватил "мобилку" жертвы

В Запорожской области вынесли приговор мужчине, обвиняемому в умышленном убийстве в Бердянске.

Как сообщает сегодня, 15 марта, пресс-служба прокуратуры области, преступление произошло в июле 2017 года.

Тогда в квартире обнаружили труп мужчины со следами насильственной смерти.

По подозрению в убийстве задержали 48-летнего знакомого жертвы.

В суде прокуратура утверждала, что обвиняемый во время пьянки поссорился с товарищем и начал бить его молотком и обухом топора по голове, а также руками и ногами по лицу и туловищу.

От полученных побоев мужчина скончался.

"Кроме того, утром того же дня, находясь в комнате потерпевшего, украл со стола мобильный телефон, который принадлежал убитому", - утверждает прокуратура.