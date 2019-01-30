Запорожские полицейские задержали автомобильного вора

В Запорожье полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже из автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожской области.

Сегодня ночью, 29 января, во время патрулирования на улице Воронежской в Хортицком районе правоохранители заметили подозрительного мужчину. В руках у него был ящик с инструментами и дорожная сумка.

При виде патрульных мужчина стал нервничать и менять направление движения. Полицейские остановили горожанина и провели поверхностную проверку его вещей.

В ходе осмотра копы нашли в сумке несколько разводных ключей, пассатижи, отвертку и несколько ключей, водяной насос, газовую горелку, рыболовные снасти, блок зажигания к автомобилю “ЗАЗ”. Происхождение вещей мужчина не мог объяснить.

Позже при отработке территории на улице Василия Сергиенко патрульные обнаружили автомобиль “ЗАЗ”-1103, у которого были сломаны замки и открыты двери, в салоне был беспорядок.

Правоохранители оперативно установили владельца авто, который подтвердил, что в сумке у подозреваемого находятся вещи, украденные из машины. На место происшествия вызвали следователей,проводится проверка.

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