Запорожская полиция открыла уголовное производство в отношении матери, ударившей ногой 6-летнего сына

В Запорожье полицейские открыли уголовное производство в отношении женщины, которая избила своего 6-летнего сына в детском развлекательном центре. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

В среду, 23 января, правоохранителям поступила информация о том, что в детской игровой комнате одного из торговых центров Вознесеновского района мать ударила собственного малолетнего ребенка ногой по спине.

Действия женщины зафиксировали камеры видеонаблюдения. Через некоторое время очевидцы опубликовали видеозапись в сети. По словам сотрудников развлекательного заведения, женщина вела себя агрессивно, поэтому они вызвали на место полицейских для дальнейшего выяснения обстоятельств.

По факту хулиганства открыто уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

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