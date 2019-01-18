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Полиция назвала причины смерти сотрудника запорожского комбината, тело которого нашли в рабочем кабинете

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Информация о том, что в одном из кабинетов "Запорожского железорудного комбината" было найдено тело сотрудника, поступило в Днепрорудненское отделение полиции в тот же вечер. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Запорожской области.

Правоохранители установили, что 54-летний сотрудник комбината покончил жизнь самоубийством (перерезал вены). По данному факту уголовное производство по признакам ст. 115 УК Украины с пометкой "самоубийство".

Как ранее сообщалось, трагедия произошла 11 января около 16:53. Тело мужчины обнаружили в его рабочем кабинете, который был закрыт изнутри.

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