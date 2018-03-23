Взрыв внедорожника в Запорожье: полиция рассказала подробности (ФОТО)

Повреждено еще одно авто, стоявшее рядом

В Запорожье полиция рассказала подробности вчерашнего взрыва в Александровском районе.

Так, 22 марта около 21:00 по улице Школьной произошел взрыв.

Установлено, что в результате взрыва было поврежден внедорожник MITSUBISHI, а также ВАЗ, который был припаркован поблизости.

Пострадавших от взрыва нет.

"С места происшествия изъяты металлические части и микрочастицы. Назначены судебные экспертизы", - сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области