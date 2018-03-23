Взрыв внедорожника в Запорожье: полиция рассказала подробности (ФОТО)

Повреждено еще одно авто, стоявшее рядом
В Запорожье полиция рассказала подробности вчерашнего взрыва в Александровском районе.
Так, 22 марта около 21:00 по улице Школьной произошел взрыв.
Установлено, что в результате взрыва было поврежден внедорожник MITSUBISHI, а также ВАЗ, который был припаркован поблизости.
Пострадавших от взрыва нет.
"С места происшествия изъяты металлические части и микрочастицы. Назначены судебные экспертизы", - сообщили в полиции.
Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области