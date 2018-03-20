Возле школы в Запорожье произошло ЧП (ФОТО)

Спасатели оперативно прибыли на место

В Запорожье утром сегодня, 20 марта, возле школы №15 в Александровском районе загорелся легковой автомобиль Dacia Logan.

Как сообщает ГУГСЧС в области, в 10:47 в Службу спасения "101" поступил вызов о горящем авто на перекрестке улиц Институтская и Железнодорожная.

"Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит багажный отсек автомобиля Dacia Logan", - передают пожарные.

Огонь ликвидировали, пострадавших нет, причина ЧП устанавливается.

Фото: ГУГСЧС в Запорожской области