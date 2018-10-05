В Запорожской области женщину убило спиленной веткой дерева

ЧП произошло в Запорожской области, в центре пгт Михайловка, 4 октября. Сотрудники государственного учебного учреждения "Михайловское высшее профучилище" проводили оборезку тополей и нарушили технику безопасности.

Об этом на своей странице в Facebook написала Михайловская ОТГ, передает 061.

Во время обрезки деревьев огромная ветка рухнула на электропровода, оборвав их. Как выяснилось, на период проведения работ они не были обесточены.

Ветка вместе с проводами упала на случайную прохожую. От полученных травм женщина скончалась на месте.

На место происшествия выехали сотрудники ГСЧС и медики. По данному факту начато расследование.

Пользователи соцсетей написали, что погибшая - местная жительница Галина Малукола. Однако, официально эта информация не подтверждена.