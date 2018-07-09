В Запорожской области женщина задушила собутыльника

В субботу, 6 июля, в поселке Кушугум 32-летняя женщина убила родственника своего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожья.

В ходе оперативно-следственных действий правоохранители выяснили, что во время распития спиртных напитков между приятелями возникли разногласия. В ходе конфликта женщина начала душить потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящий момент открыто уголовное производство по ч.1 ст 115 (Умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает тюремное заключение до 15 лет.

Подробности инцидента устанавливаются.