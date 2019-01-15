В Запорожской области женщина обвинила своего супруга в изнасиловании

Инцидент произошел в Мелитополе. За изнасилование своей супруги мужчина получил реальный срок.

За секс без согласия в нашей стране грозит уголовный срок даже супругам. С 11 2019 года января в Украине вступили в силу поправки к Уголовному кодексу, касающиеся домашнего насилия и согласия на секс. Адвокат Павел Шкарупа уверен, что увеличения количества шантажистов в связи с введением поправок в Закон не будет, а женщина, при желании и раньше могла посадить мужа за секс без согласия пишет “РиаМелитополь”.

В Мелитополе, говорит адвокат, даже был такой показательный случай. Женщина, будучи в браке с мужчиной, смогла доказать, что он изнасиловал ее и супруг получил реальный срок.

Таким образом, если супруга заявит об изнасиловании со стороны мужа, ей необходимы будут некоторые доказательства: свидетельство соседей, диктофонную запись или же видео.

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