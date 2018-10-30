В Запорожской области задержали подозреваемых в ограблении и избиении пенсионеров в их собственном доме

Троих подозреваемых задержали — еще один находится в розыске.

28 октября около 22.30 в селе Орлянское неизвестные в масках, угрожая пистолетом, ограбили хозяев. Как установили полицейские, четверо неизвестных ворвались в дом к местным жителям, и угрожая пистолетом 74-летнему владельцу, потребовали деньги.

Пожилого мужчину избили на глазах у жены и 9-летней внучки. С места преступления грабители скрылись, связав пострадавших, и прихватив 5 тысяч гривен, золото и украшения.

Хозяйке дома удалось выбраться и попросить помощи у соседа. ВАЗ, на котором скрылись преступники, задержали в Михайловке. В салоне находился 30-летний водитель вместе с 37-летней напарницей. В авто также оказались украденные вещи.

Оперативно также задержали в Энергодаре еще одного подозреваемого. Четвертому грабителю удалось скрыться. Сейчас его ищут, - сообщила пресс-служба запорожской Нацполиции.